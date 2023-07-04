Деспотович о Кононове: «Не могу назвать тренером, его уровень – работа с детьми. Он хотел быть и президентом, и футболистом, и аналитиком – это невозможно»

Джордже Деспотович недоволен работой под руководством Олега Кононова в тульском «Арсенале».

– Последний сезон в России у вас, мягко говоря, не получился: 11 матчей, 0 голов. Как так?

– Согласен, сезон очень плохой. Сыграл около 500 минут – это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики.

Потом ситуация стала получше. Пришел хороший тренер [ ], с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл все равно не так много, как хотелось бы.

– Есть версия, почему вас не ставили?

– Возможно, политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату, но я отстоял свое. Наверное, причина в том числе и в этом.

– Вы нелестно отозвались о Кононове. Почему?

– Я этого человека не могу назвать тренером. Даже не знаю, как назвать то, что он делал. Держал своих любимчиков, а на других игроков внимания не обращал. Ну и какой результат показал?

Кононов хотел быть и президентом, и тренером, и футболистом, и аналитиком – это невозможно. Ему дали выбирать игроков, поставили задачу вернуться в . И что? Я все понимаю, у каждого тренера есть свои любимчики – это нормально. Но когда смотришь только на пять человек, а на остальных вообще внимания не обращаешь, то ты – никто.

– Про Кононова говорят: слишком спокойный, не может мотивировать команду.

– Он вообще с детьми должен работать. Когда я открою академию в Сербии, приглашу Кононова. Это его уровень. Тренер футбольного клуба должен иметь какой-то стержень. А он тихий всегда, – сказал сербский форвард, покинувший тульский « ».

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