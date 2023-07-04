Деспотович о Кононове: «Не могу назвать тренером, его уровень – работа с детьми. Он хотел быть и президентом, и футболистом, и аналитиком – это невозможно»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Сторожук Олег Кононов Джордже Деспотович Футбол

Джордже Деспотович недоволен работой под руководством Олега Кононова в тульском «Арсенале».

– Последний сезон в России у вас, мягко говоря, не получился: 11 матчей, 0 голов. Как так?

– Согласен, сезон очень плохой. Сыграл около 500 минут – это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики.

Потом ситуация стала получше. Пришел хороший тренер [Сторожук], с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл все равно не так много, как хотелось бы.

– Есть версия, почему вас не ставили?

– Возможно, политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату, но я отстоял свое. Наверное, причина в том числе и в этом.

– Вы нелестно отозвались о Кононове. Почему?

– Я этого человека не могу назвать тренером. Даже не знаю, как назвать то, что он делал. Держал своих любимчиков, а на других игроков внимания не обращал. Ну и какой результат показал?

Кононов хотел быть и президентом, и тренером, и футболистом, и аналитиком – это невозможно. Ему дали выбирать игроков, поставили задачу вернуться в РПЛ. И что? Я все понимаю, у каждого тренера есть свои любимчики – это нормально. Но когда смотришь только на пять человек, а на остальных вообще внимания не обращаешь, то ты – никто.

– Про Кононова говорят: слишком спокойный, не может мотивировать команду.

– Он вообще с детьми должен работать. Когда я открою академию в Сербии, приглашу Кононова. Это его уровень. Тренер футбольного клуба должен иметь какой-то стержень. А он тихий всегда, – сказал сербский форвард, покинувший тульский «Арсенал».

Деспотович о Слуцком: «Отношение к людям как к животным. Из-за него играл на уколах 4 месяца, а потом мои вещи выкинули из отеля, не дали поесть»

«Слуцкий – это на 70% девушка, 30% – мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла». Деспотович об экс-тренере «Рубина»

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19 комментариев

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Bartez1986
короче, Деспотович - это сербский Мостовой.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Короче ясно. Если бы тебе с тренерами повезло, ты бы за пояс и Криша и Месси заткнул бы.
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CapSUArmy
Короче понятно - все вокруг пид-сы, один Жора Д"Артаньян...
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Tiestorzn17
А по футболисту Деспотовичу что скажешь?!
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Алексей Байбатров
Внатуре деспот. Все кругом шлак, а вот он!
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инок
Не думал, что Деспотович такой нехороший человек..
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werley
Ответ Bartez1986
короче, Деспотович - это сербский Мостовой.
Скорее сербский Кассано. Мостовой даже немного забавен, а Кассано довольно злой, агрессивный тип.
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viktorpavlov70
Ответ CapSUArmy
Короче понятно - все вокруг пид-сы, один Жора Д"Артаньян...
....и весь в белом)))
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JoaoMoutinho
Кононову бы в более профессиональной среде себя попробовать
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ApXuMaHqPuT
Обидеть Мямлю может каждый😕
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viktorpavlov70
"Кононов хотел быть и президентом, и тренером, и футболистом, и аналитиком – это невозможно". Ротенберг поспорил бы)))
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Рашпель793
Деспоту бы с Мостовым встретиться, выпить, разговор у них хороший получится ))
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21Savage
Пиджак такой пиджак
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IlyaGrain
Кто-нибудь остановите этот фонтан !😬🤦🏻‍♂️
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Алексей Тарлыков
Если бы не физруки, у Деспота должно было 10 ЗМ быть. Они ещё и зп хотели порезать. Он вообще-то гол забил! Але, ГОЛ ЗАБИЛ!!! Вы бы попробовали...
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николай лавникевич
а зачем это ведро помоев от фиг знает кого ?
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Dmitry Orlov
Ответ CapSUArmy
Короче понятно - все вокруг пид-сы, один Жора Д"Артаньян...
Понятно, что твой коммент ради плюсов, но всё же - Деспотович прямо в этой же реплике описывает Сторожука как "хорошего тренера, с которым сразу сложились нормальные отношения".
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