Деспотович о Слуцком: «Отношение к людям как к животным. Из-за него играл на уколах 4 месяца, а потом мои вещи выкинули из отеля, не дали поесть»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Джордже Деспотович Футбол

Джордже Деспотович заявил, что покинул «Рубин» из-за конфликта с Леонидом Слуцким.

– У Слуцкого есть тренерский талант?

– Лично я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Важен хоть какой-то опыт, чтобы мог понимать футболистов.

– Вы же назвали его хорошим психологом.

– При этом он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах.

Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьезной травмой. А они мне потом сказали «спасибо» – выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно.

– И все-таки раньше вы ведь Слуцкого хвалили.

– Он нашел подход ко всем, пока не начал находить личные обиды. Со всеми.

– Есть еще конкретные претензии?

– Отношение к людям как к животным. Вот я вам говорил: мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это все вернулось [Слуцкому] потихоньку.

Когда убираешь сердце, не можешь жить, – а я был сердцем команды. Меня там [в «Рубине»] многие не любили, но уважали все. За мое самоуважение и самооценку меня никто не любит до сих пор, я это знаю. Но уважают меня многие. Не все, но 95 процентов точно. А любить меня не надо. У меня есть тот, кто меня любит, – сказал форвард тульского «Арсенала», выступавший за «Рубин».

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61 комментарий

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Serge Vendino
"Лично я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере"
Мостовой покусал?
+89
-3
+86
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Faust Doc
Леня обжирал футболистов! А если те роптали, то приезжал Артемон в костюме Детпула!
Гы гы гы
+64
-9
+55
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Попрыгунчик
Есть история из Жизни Лени, когда в сложные времена Колодин и еще кто-то из игроков жили у него в квартире, а мама Слуцкого даже стирала им вещи. Не верю Деспотовичу.
+37
-1
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Serge Vendino
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Вирус Мостового.
Мостовирус
+35
0
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fbd
Понимаю его гнев. Меня тоже как-то в Турции из отеля выгоняли и не дали покушать((. Про какие-то сроки пребывания все повторяли. Где человеческое отношение вообще?
+36
-3
+33
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Алексей Виноградов
Джордже, если ты это читаешь, приезжай в Питер, я тебя покормлю!
+36
-6
+30
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Эндрю81
Действительно, что может знать Слуцкий о боли после падения с дерева, когда его по кусочкам собрали.

Очередной заурядный игрок, которому Слуцкий дал путевку в большой футбол в одном ряду с: Бракой, Адамовым и Набабкиным.

Сделал под конец карьеры Леонид его классным игроком, а вот человеком достойный - не успел.

Неблагодарный кусок дерева...
+22
-2
+20
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Мохнатый55
Ответ Faust Doc
Леня обжирал футболистов! А если те роптали, то приезжал Артемон в костюме Детпула! Гы гы гы
Причем с торчащим бананом.
+21
-2
+19
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Savardus
Можно не любить и критиковать Слуцкого за что угодно. Но тут прям поооооооолностью из пальца высосано. Да ещё и от человека, который хочет быть Златаном, а по факту один из тысячи Деспотовичей
+19
-2
+17
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RSI
Ответ Oleg A.A.
На наброс какой-то больше похоже
Нет, просто спортс дёргает отрывки, оторванные от общего плана. Прочтите интервью: на половине Вас затошнит и Вы бросите это дело. Поймете, насколько мерзок этот персонаж.
Все вокруг виноваты. И только он, с 1 голом в 26 матчах в ФНЛ за Тулу, ТОП.
+15
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Serge Vendino
"Лично я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере" Мостовой покусал?
Вирус Мостового.
+12
0
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Игнатий Вдовиченко
Сезон Команда Турнир М Г
22/23 Арсенал Тула Первая лига 11 0
21/22 Арсенал Тула Премьер-лига 10 1
21/22 Рубин Премьер-лига 9 1
Такого топаря конечно упустили
+6
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Кокич
"не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере"

Мостовой вошёл в чат ©
+7
-1
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Попрыгунчик
Ответ Peter Parker
Ну, так вроде одно не противоречит другому. Может с теми, кто у него жил, были хорошие ЛИЧНЫЕ отношения. И здесь Деспотович упоминает ЛИЧНЫЕ обиды. Выходит, что все логично, с кем дружит, тому и помогает, а с кем нет, ну вот так.
Думается все же, что Леонид в целом человек положительный и настолько по-свински не способен ни с кем поступить.
+5
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ЕгориЙ
Прошло несколько лет, а у Деспота до сих пор знатно полыхает. И своей дальнейшей карьерой он не доказал, что играет на стабильно высоком уровне.
+6
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Макс Фет
Равдин отомстил за всех обиженных!!!
+8
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ТимТалер
Уже вижу как Бегемот с Дзюбой ржут в очередной передачи...
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Андрей Андреев
Какой же Слуцкий деспотович
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misha.corp
Деспотович: "Слуцкий - Деспот!"
+2
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Василий Васильев
Деспотович совсем разнылся ,выкинули из Рубина потому что полный ноль ещё и со скверным характером ,вот и вся история.
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Трент Резнор
Ответ Невский баклан
У Слуцкого без Генера уровень тренерского мастерства прям зашкаливал))
Слуцкий - 3 кратный чемпион России, Деспотович - обиженный ноунейм. Я за первого.
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ЦСКА1960
Ответ Невский баклан
У Слуцкого без Генера уровень тренерского мастерства прям зашкаливал))
У Гинера без Слуцкого счётчик чемпионств тоже не зашкаливает))
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Северный болельщик
Мостовой: жму тебе руку, Деспот!
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Bello Jiafra
Ответ Макс Фет
Равдин отомстил за всех обиженных!!!
😄👍
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Иннокентий Смоктуновский
Ответ OldRedWhite
Да уж ! Колбасой его там накормите потому, что колбасит его не по детски )))
https://youtu.be/XSXtQSKpyM0
+1
0
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