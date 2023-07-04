«Челси» предложили Милинковича-Савича. Лондонцы рассматривают трансфер хавбека «Лацио», но предпочитают Кайседо и Лавиа из-за возраста

Теги Лацио Челси премьер-лига Англия Матея Кежман серия А Италия возможные трансферы Саутгемптон Брайтон Сергей Милинкович-Савич Мойсес Кайседо Ромео Лавиа Футбол

Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Челси».

Агент Матея Кежман предложил лондонскому клубу услуги полузащитника, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Синие» хотят усилить линию полузащиты после ухода Матео Ковачича и Мэйсона Маунта. 

Отмечается, что «Челси» предпочитает подписать Мойсеса Кайседо или Ромео Лавиа – прежде всего потому, что они моложе Милинковича-Савича. Но вариант с трансфером хавбека «Лацио» тоже рассматривается. 

Милинкович-Савич провел 36 матчей в Серии А в сезоне-2022/23, отличившись 9 голами и 8 ассистами. Подробно со статистикой 28-летнего серба можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
«Синие» хотят усилить линию полузащиты после ухода Матео Ковачича и Мэйсона Маунта

Норм, сначала всех пораспродали, а теперь решили усилиться😀
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Рытов
Купите уже наконец Милинковича-Савича кто-нибудь. Хочется посмотреть на него в топ клубе, особенно в АПЛ.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ Galym Muratuly
Да нет, курс на омоложение. Правильно делают. Молодых можно перепродать, если надо, а вот что с игроками 30+, вложение вникуда
Челси это топ клуб а не середняк который перепродать игроков. что бы побеждать и брать трофеи нужны опытные игроки. а молодежь на даст тебе трофей. хоть напомни какой клуб брал трофей с молодежью??
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Филиппов
Каждое лето он куда то уходит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Валерий Рытов
Купите уже наконец Милинковича-Савича кто-нибудь. Хочется посмотреть на него в топ клубе, особенно в АПЛ.
Как болельщик Лацио, пускай остаётся в команде и становится легендой.😎🦅🦅🦅🦅🦅
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Galym Muratuly
Ответ Перстень Уэстбрука
28 лет) Челси совсем потеряли связь с реальностью
Да нет, курс на омоложение. Правильно делают. Молодых можно перепродать, если надо, а вот что с игроками 30+, вложение вникуда
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ ApXuMaHqPuT
«Синие» хотят усилить линию полузащиты после ухода Матео Ковачича и Мэйсона Маунта Норм, сначала всех пораспродали, а теперь решили усилиться😀
Чтоб купить что то нужное, сперва надо продать что то ненужное)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
Лавия хорош , но как можно его сравнивать с СМС?
За сколько серба можно взять?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Captain JT26
Ответ ApXuMaHqPuT
«Синие» хотят усилить линию полузащиты после ухода Матео Ковачича и Мэйсона Маунта Норм, сначала всех пораспродали, а теперь решили усилиться😀
Так Кова не лучше Савича, он травматичен максимально, Маунт изъявил уйти, не пойму в чем проблема и кто это плюсует
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Пенсионеры озаботились возрастом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PIT-BUL
А когда МЮ давал 100.... А теперь кусайте локти
История как Кевин Строотман номер 2... Нужно вовремя продавать ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Ответ Mega• Battman
Челси это топ клуб а не середняк который перепродать игроков. что бы побеждать и брать трофеи нужны опытные игроки. а молодежь на даст тебе трофей. хоть напомни какой клуб брал трофей с молодежью??
В АПЛ или вообще?
Так то Милан в 22 году стал самой молодой командой-чемпионом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Mega• Battman
Челси это топ клуб а не середняк который перепродать игроков. что бы побеждать и брать трофеи нужны опытные игроки. а молодежь на даст тебе трофей. хоть напомни какой клуб брал трофей с молодежью??
Барса в этом году выиграла Ла Лигу в составе которой постоянно из игроков 30 и более лет, играли только Левандовски, Бускетс(да и тот часто не до конца матчей) иногда Алонсо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton A
Ответ ApXuMaHqPuT
«Синие» хотят усилить линию полузащиты после ухода Матео Ковачича и Мэйсона Маунта Норм, сначала всех пораспродали, а теперь решили усилиться😀
В чем смех?
Футбольный клуб это не фифа. Помимо навыков игрока не менее важна мотивация и химия с командой. Очевидно что после турбулентного сезона нужно пустить кровь, убрав всех, кого реактивировать не получится и их место взять новых
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий