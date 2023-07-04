«Челси» предложили Милинковича-Савича. Лондонцы рассматривают трансфер хавбека «Лацио», но предпочитают Кайседо и Лавиа из-за возраста
Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Челси».
Агент Матея Кежман предложил лондонскому клубу услуги полузащитника, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Синие» хотят усилить линию полузащиты после ухода Матео Ковачича и Мэйсона Маунта.
Отмечается, что «Челси» предпочитает подписать Мойсеса Кайседо или Ромео Лавиа – прежде всего потому, что они моложе Милинковича-Савича. Но вариант с трансфером хавбека «Лацио» тоже рассматривается.
Милинкович-Савич провел 36 матчей в Серии А в сезоне-2022/23, отличившись 9 голами и 8 ассистами. Подробно со статистикой 28-летнего серба можно ознакомиться здесь.
Норм, сначала всех пораспродали, а теперь решили усилиться😀
За сколько серба можно взять?
История как Кевин Строотман номер 2... Нужно вовремя продавать ....
Так то Милан в 22 году стал самой молодой командой-чемпионом.
Футбольный клуб это не фифа. Помимо навыков игрока не менее важна мотивация и химия с командой. Очевидно что после турбулентного сезона нужно пустить кровь, убрав всех, кого реактивировать не получится и их место взять новых