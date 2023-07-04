«Челси» предложили Милинковича-Савича. Лондонцы рассматривают трансфер хавбека «Лацио», но предпочитают Кайседо и Лавиа из-за возраста

Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Челси».

Агент Матея Кежман предложил лондонскому клубу услуги полузащитника, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Синие» хотят усилить линию полузащиты после ухода Матео Ковачича и Мэйсона Маунта.

Отмечается, что « » предпочитает подписать или – прежде всего потому, что они моложе Милинковича-Савича. Но вариант с трансфером хавбека « » тоже рассматривается.

провел 36 матчей в Серии А в сезоне-2022/23, отличившись 9 голами и 8 ассистами. Подробно со статистикой 28-летнего серба можно ознакомиться здесь.