«Арсенал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» предлагают 40 млн евро за хавбека «Лацио» Милинковича-Савича
Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио» летом.
Как сообщает CalcioMercato, агент игрока Матея Кежман получил предложения от «Арсенала», «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Сообщается, что за Милинковича-Савича клубы АПЛ готовы заплатить около 40 млн евро.
Контракт полузащитника с «Лацио» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 4 гола и 8 голевых передач в 21 матче Серии А. Подробная статистика Милинковича-Савича доступна здесь.
Первыйнах)))