«Арсенал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» предлагают 40 млн евро за хавбека «Лацио» Милинковича-Савича

может покинуть «Лацио» летом.

Как сообщает CalcioMercato, агент игрока получил предложения от « », « » и «Вест Хэма». Сообщается, что за Милинковича-Савича клубы АПЛ готовы заплатить около 40 млн евро.

Контракт полузащитника с « » истекает летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 4 гола и 8 голевых передач в 21 матче Серии А. Подробная статистика Милинковича-Савича доступна здесь.