«Арсенал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» предлагают 40 млн евро за хавбека «Лацио» Милинковича-Савича

Теги Лацио Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия Матея Кежман серия А Италия Арсенал возможные трансферы агенты Сергей Милинкович-Савич деньги Футбол

Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио» летом.

Как сообщает CalcioMercato, агент игрока Матея Кежман получил предложения от «Арсенала», «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Сообщается, что за Милинковича-Савича клубы АПЛ готовы заплатить около 40 млн евро.

Контракт полузащитника с «Лацио» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 4 гола и 8 голевых передач в 21 матче Серии А. Подробная статистика Милинковича-Савича доступна здесь.

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11 комментариев

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Andrew Petrov
Как то много за деревянного Серегу мс...наш Пиняй ему фору даст.Нигде и ни разу он себя не наиграл даже на 20м
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sports!
Ох уж эти 100 миллионные италиянские деревяшки
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Феликс Магат
Джака на выход?
0
-1
-1
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justburn
Не так уж и давно за него 120 просили и не хотели за 60 отпускать.
0
0
0
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Vít K
Ответ Bashibuzuck
Маловато будет🤔
Так у него контракт заканчивается, вроде как
+4
0
+4
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Забил ли Заболотный?
Ответ Bashibuzuck
Молодец😁, кстати, а Заболотный то забил?🤨
Обижаешь)) Канеш))
+1
0
+1
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Football Forever
Когда то просили 100,а теперь год до окончания контракта.
0
-1
-1
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Streetbor
от желаемых когда-то 160 млн , на руки 40 ))
+11
0
+11
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Bashibuzuck
Ответ Забил ли Заболотный?
По 20 млн за каждого. Первыйнах)))
Молодец😁, кстати, а Заболотный то забил?🤨
0
0
0
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Забил ли Заболотный?
По 20 млн за каждого.
Первыйнах)))
0
-5
-5
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Bashibuzuck
Маловато будет🤔
+2
-1
+1
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