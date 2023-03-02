Педриньо подозревается в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока «Локо» обратилась в полицию и показала следы травм

Теги Локомотив высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу происшествия Педриньо Перейра контент Футбол

Бывшая девушка Педриньо обвинила его в домашнем насилии.

Как сообщает Ge Globo, в понедельник Аманда Нуньес обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив полузащитника «Сан-Паулу», арендованного у «Локомотива», в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Как следует из протокола, на теле 20-летней девушки были обнаружены следы травм. В настоящий момент начато расследование.

В социальных сетях девушка опубликовала пост, затрагивающий тему домашнего насилия, но затем удалила его.

«Я желаю, чтобы ни одна женщина не подвергалась агрессии, будь то физической или психологической. Если на вас поднимают руку один раз, это повторится.

Женщины, не молчите! Не принимайте этого! Вы заслуживаете уважения и любви. Зачем позволять негодяям вас бить?» – написала Нуньес.

В среду «Сан Паулу» выступил с официальным заявлением по делу игрока. Клуб выразил неприятие насилия по отношению к женщинам и пообещал принять меры в случае, если вина Педриньо будет доказана.

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30 комментариев

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Яков Фридман
Не мог он. Не мог. С такой фамилией.
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Homelender_666
Ответ Ебздрогыч
Педриньо просто поиграл в России и быстро погрузился в нашу культуру, традиции, обычаи - у нас домашнее насилие декриминализировано. А тут он уехал и не перестроился
За что ты так ненавидишь свою страну? Один негатив. Правительство не олицетворяет целую страну.
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Мирзоанис Якубов
Мне вот интересно, на этих псевдоизнасилованиях сейчас только девушки зарабатывают или парни тоже? Просто мы же вроде как равноправие строим...
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Мирзоанис Якубов
Ответ alexsem69
Прям волна какая то насилия
Ну как поняли, что бабки можно рубить на глупых футболистах, которые на шмар всяких западают, пошло-поехало
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Vova0105
Интересно, теперь любая курица, ударившись об косяк, может побежать в полицию и заявить о насилии?
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LifeSpartak
Кто то запустил флешмоб на эту тему и бабы начали рубить бабло))
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Michael_Monza
Ответ Ебздрогыч
Педриньо просто поиграл в России и быстро погрузился в нашу культуру, традиции, обычаи - у нас домашнее насилие декриминализировано. А тут он уехал и не перестроился
Как же у тебя горит чубатый от России. Даше смешно за этим наблюдать)))
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За наш футбол!
Убийцы,насильники,наркокурьеры и прочие извращенцы,приезжайте.,возвращайтесь.,лучшая лига всегда вас примет,всегда вас ждет!
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Классный руководитель
кто следующий?
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Евгений Сомов
Женщин быть нельзя. Но иногда некоторым надо как следует...)
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Recreated
Одна начала...и пошло поехало по цепочке...!
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Lokovernic
Ответ Lokovernic
Педриньо не так кой уж и педриньо
Чё вы мне дизы ставите сами придумали ассоциацию с ****
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блокад блокадыч
видимо он все таки не педриньо
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Георгий Янцевич
сейчас сюда прибегут комментаторы и расскажут что женщина сама виновата что мужик её бьёт
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Tun
ему надо срочно возвращаться, у нас это даже не статья
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Sevuska
Педриньо by name
Педриньо by nature
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Всем мир
Аманда Нуньес))) педринье повезло , что это не та Аманда из ЮФС. Боюсь , самому бы в полицию пришлось обращаться.
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Ебздрогыч
Педриньо просто поиграл в России и быстро погрузился в нашу культуру, традиции, обычаи - у нас домашнее насилие декриминализировано. А тут он уехал и не перестроился
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SVD44
Ну что, Педриньо, велком обратно?)))
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Всем мир
Сколько подобных новостей за последнее время. Что это за фетиш такой)
Самое интересное во всем этом то, что девушкам за необоснованные предъявы зачастую ничего не грозит.
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goshforever
Сглазили Педриньо. Пора обратно в Локомотив
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An Kr
Ответ alexsem69
Прям волна какая то насилия
Пока суды будут так легко потакать этим девушкам таких сообщений будет всё больше и больше. Легкие деньги. Наказали бы хоть одну за клевету на пару миллионов долларов.
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Кирилл.С-Пб
Обратилась и показал ... ) Так он педриньо или нет?)))
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Фарид Харисов
Решил поменять фамилию на Мудиньо
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nobrainnopain
А по фамилии и не скажешь … в тихом омуте, как говорится
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