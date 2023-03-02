Педриньо подозревается в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока «Локо» обратилась в полицию и показала следы травм

Бывшая девушка обвинила его в домашнем насилии.

Как сообщает Ge Globo, в понедельник Аманда Нуньес обратилась в полицию Сан-Паулу, обвинив полузащитника « », арендованного у « », в домашнем насилии, угрозах и нанесении травм. Как следует из протокола, на теле 20-летней девушки были обнаружены следы травм. В настоящий момент начато расследование.

В социальных сетях девушка опубликовала пост, затрагивающий тему домашнего насилия, но затем удалила его.

«Я желаю, чтобы ни одна женщина не подвергалась агрессии, будь то физической или психологической. Если на вас поднимают руку один раз, это повторится.

Женщины, не молчите! Не принимайте этого! Вы заслуживаете уважения и любви. Зачем позволять негодяям вас бить?» – написала Нуньес.

В среду «Сан Паулу» выступил с официальным заявлением по делу игрока. Клуб выразил неприятие насилия по отношению к женщинам и пообещал принять меры в случае, если вина Педриньо будет доказана.

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