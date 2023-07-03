Лапорта о «Барселоне»: «Работаем над сокращением долга с 1,1 млрд евро до 960 или 930 млн, если все пойдет хорошо»

Теги Барселона бизнес Жоан Лапорта Камп Ноу деньги Футбол

Жоан Лапорта сообщил о планах «Барселоны» по сокращению долга.

«Следующий год будет непростым. Мы переезжаем на новый стадион, который вмещает вдвое меньше зрителей, чем «Камп Ноу». Это приведет к сокращению доходов, но мы работаем над тем, чтобы компенсировать потери за счет поиска новых спонсоров.

Спонсорский бюджет на следующий сезон уже сформирован на 95%, но мы можем получить еще больше доходов.

Мы собираемся сократить бюджет на стадион и непредвиденные расходы, на самом деле это уже происходит.

Мы усердно работаем над тем, чтобы уменьшить сумму задолженности, которая составляет 1,1 млрд евро, как мы уже говорили. Я думаю, мы уложимся в 960 миллионов или даже 930, если все пойдет хорошо», – сказал президент «блауграны».

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16 комментариев

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Хан Сахан
«Фантазер, ты меня называла» ))
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Andrey Yaroslavtsev
Пилите Шура, пилите... (с)
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Pavel Harriss
да ладно, продашь стадион или ещё что-нибудь и все будет отлично
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Pelerin
На самом деле сократить долг очень просто - введите специальную терминологию и назовите их по-другому. Раз уж размещение в Голдах Лапорта считает не долгом, а просто суммой, которую нужно будет вернуть))
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Франческо Тортик
Это ж сколько бабла они на судей вывалили...
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Собиратель хаоса
Лапорта конечно тот еще гений. А что, нельзя было договориться с муниципалитетом Барселоны, чтобы они за свой счет отремонтировали Камп Ноу и сдали в аренду за 1 евро? 🤨
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Кокич
Учитесь у американцев: чтобы жить хорошо, долг должен только расти. Платишь по процентам — и на том спасибо, а сам долг можно и не возвращать.
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