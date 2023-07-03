Лапорта о «Барселоне»: «Работаем над сокращением долга с 1,1 млрд евро до 960 или 930 млн, если все пойдет хорошо»
Жоан Лапорта сообщил о планах «Барселоны» по сокращению долга.
«Следующий год будет непростым. Мы переезжаем на новый стадион, который вмещает вдвое меньше зрителей, чем «Камп Ноу». Это приведет к сокращению доходов, но мы работаем над тем, чтобы компенсировать потери за счет поиска новых спонсоров.
Спонсорский бюджет на следующий сезон уже сформирован на 95%, но мы можем получить еще больше доходов.
Мы собираемся сократить бюджет на стадион и непредвиденные расходы, на самом деле это уже происходит.
Мы усердно работаем над тем, чтобы уменьшить сумму задолженности, которая составляет 1,1 млрд евро, как мы уже говорили. Я думаю, мы уложимся в 960 миллионов или даже 930, если все пойдет хорошо», – сказал президент «блауграны».
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