«Спартак» отказался от подписания хавбека сборной Мексики Чавеса за 8-9 млн евро
«Спартаку» предлагали подписать полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.
По данным Metaratings, красно-белые отказались от мексиканского хавбека. Подписание Чавеса могло обойтись «Спартаку» в 8-9 миллионов евро. Игрок мог бы получать в московском клубе около 2,3 млн евро в год.
Сообщается, что приоритетными целями «Спартака» являются другие игроки. Официальных переговоров о трансфере Чавеса не было.
Подробную статистику 27-летнего полузащитника можно найти здесь.
Он уж 10 лет, как помер !