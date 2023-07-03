«Спартак» отказался от подписания хавбека сборной Мексики Чавеса за 8-9 млн евро

«Спартаку» предлагали подписать полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.

По данным Metaratings, красно-белые отказались от мексиканского хавбека. Подписание Чавеса могло обойтись «Спартаку» в 8-9 миллионов евро. Игрок мог бы получать в московском клубе около 2,3 млн евро в год.

Сообщается, что приоритетными целями « » являются другие игроки. Официальных переговоров о трансфере Чавеса не было.

Подробную статистику 27-летнего полузащитника можно найти здесь.