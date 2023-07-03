«Спартак» отказался от подписания хавбека сборной Мексики Чавеса за 8-9 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Мексики по футболу высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес деньги Футбол

«Спартаку» предлагали подписать полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.

По данным Metaratings, красно-белые отказались от мексиканского хавбека. Подписание Чавеса могло обойтись «Спартаку» в 8-9 миллионов евро. Игрок мог бы получать в московском клубе около 2,3 млн евро в год.

Сообщается, что приоритетными целями «Спартака» являются другие игроки. Официальных переговоров о трансфере Чавеса не было.

Подробную статистику 27-летнего полузащитника можно найти здесь.

15 комментариев

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arajanarm
Отказались от Чавеса и нацелились на Мадуро
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ЗЕНИТ65
Официальных переговоров не было, но отказались. Смешно.
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Аркадий Аркадич
Ответ BorodachAstrakhan
Зиеша почему не попробовать взять?)
Его зарплата Спартаку не по карману.
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nugoboss
Как всегда, где-то, что-то, кого-то, ну посмотрим, и так далее.
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Гладиатор911
Не верю нашей нынешней селекции. Лишь бы кого взять, и набить свои карманы.
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Аркадий Аркадич
Ответ BorodachAstrakhan
хватит верить в бред про ффп , у лукойла денег навалом !) 5-7 миллионов можно смело предложить , с учётом того что у нас налоги немного другие у него чистыми в два раза больше будет выходить чем в Британии
Да дело не в ффп. Не платят столько в Спартаке. Он в Челси получает 5+бонусы, ему уже не 25 лет и это его последний нормальный контракт, на него есть спрос хотя бы в арабской лиге - по итогу он попросит 7+ в лучшем случае. Такие деньги у нас платит только одно газовое недоразумение.
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ТимТалер
«Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»
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bedLaM
Ответ BorodachAstrakhan
Зиеша почему не попробовать взять?)
там арабы больше дадут в любом случае
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BorodachAstrakhan
Ответ Аркадий Аркадич
Его зарплата Спартаку не по карману.
хватит верить в бред про ффп , у лукойла денег навалом !) 5-7 миллионов можно смело предложить , с учётом того что у нас налоги немного другие у него чистыми в два раза больше будет выходить чем в Британии
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Аркадий Аркадич
Его зарплата Спартаку не по карману.
Зобнину 4 платят же
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OldRedWhite
Ответ ЗЕНИТ65
Официальных переговоров не было, но отказались. Смешно.
По секрету !
Он уж 10 лет, как помер !
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