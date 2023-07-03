Помазун проведет в аренде в «Урале» еще сезон. Вратарь продлил контракт с ЦСКА до 2028-го

«Урал» продлил аренду Ильи Помазуна до конца сезона-2023/24.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, перед заключением нового соглашения с «Уралом» Помазун продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2027/28. Новый договор об аренде 26-летнего голкипера не предусматривает опции выкупа.

Илья Помазун выступает за «Урал» с 2020 года, при этом клуб из Екатеринбурга продлил его аренду в третий раз.

В прошедшем сезоне голкипер провел 29 матчей в Мир РПЛ, не пропустив в 5 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

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