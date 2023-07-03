Помазун проведет в аренде в «Урале» еще сезон. Вратарь продлил контракт с ЦСКА до 2028-го

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Урал Илья Помазун Футбол

«Урал» продлил аренду Ильи Помазуна до конца сезона-2023/24.

Как сообщает официальный сайт ЦСКА, перед заключением нового соглашения с «Уралом» Помазун продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2027/28. Новый договор об аренде 26-летнего голкипера не предусматривает опции выкупа.

Илья Помазун выступает за «Урал» с 2020 года, при этом клуб из Екатеринбурга продлил его аренду в третий раз.

В прошедшем сезоне голкипер провел 29 матчей в Мир РПЛ, не пропустив в 5 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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lovkac
Делаем ставки, кто раньше закончит, он или Акинфеев?
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ParvizLNDRreal
Готовят для основы кони
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Billy Jean
Скольких вратарей сожрал Игорь Владимирович
+7
-1
+6
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Владислав Дудкин
Ответ lovkac
Делаем ставки, кто раньше закончит, он или Акинфеев?
Отличная шутка, но Помазун действительно неплохо себя проявляет в Урале, поэтому я только рад, что он получают свою заслуженную практику. Само собой подвинуть Игоря нереально
+2
0
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Давид Кочинян
Контракт Игоря заканчивается следующим летом, если не решит играть до пенсии как Буффон, то Илья — следующий вратарь ЦСКА на долгие годы.
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Paolo77
Ответ Давид Кочинян
Контракт Игоря заканчивается следующим летом, если не решит играть до пенсии как Буффон, то Илья — следующий вратарь ЦСКА на долгие годы.
На счёт "долгих лет" не уверен (в системе клуба подростают неплохие вратари), но то, что шанс закрепиться в воротах ЦСКА у него будет, это точно
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