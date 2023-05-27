Помазун хочет остаться в «Урале» после аренды: «Для меня главное – играть, а в ЦСКА с практикой сложно, пока есть Акинфеев»

Вратарь Илья Помазун не хочет возвращаться в ЦСКА.

26-летний футболист выступает за «Урал» на правах аренды. В 29-м туре Мир команда из Екатеринбурга обыграла «Химки» (3:0).

« » был сильнее, очень рады, что уже математически сохранили место в РПЛ. Это самое важное для нас, двигаемся дальше. Сезон был волнистый, начали не очень хорошо, но затем собрались и выдали хорошую серию. Жаль, что в Кубке России не удалось добраться до финала. В целом, сезон неплохой.

Что касается моего будущего, то после окончания сезона сядем с руководством и обсудим все. Думаю, к началу сборов определимся. Конечно, мне хотелось бы остаться. Я в «Урале» уже три года, ко мне все хорошо относятся, тренерский штаб доверяет. Для меня главное – играть, а в с практикой сложно, пока есть », – сказал .

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