Помазун хочет остаться в «Урале» после аренды: «Для меня главное – играть, а в ЦСКА с практикой сложно, пока есть Акинфеев»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Урал Илья Помазун Р-Спорт Футбол

Вратарь Илья Помазун не хочет возвращаться в ЦСКА.

26-летний футболист выступает за «Урал» на правах аренды. В 29-м туре Мир РПЛ команда из Екатеринбурга обыграла «Химки» (3:0).

«Урал» был сильнее, очень рады, что уже математически сохранили место в РПЛ. Это самое важное для нас, двигаемся дальше. Сезон был волнистый, начали не очень хорошо, но затем собрались и выдали хорошую серию. Жаль, что в Кубке России не удалось добраться до финала. В целом, сезон неплохой.

Что касается моего будущего, то после окончания сезона сядем с руководством и обсудим все. Думаю, к началу сборов определимся. Конечно, мне хотелось бы остаться. Я в «Урале» уже три года, ко мне все хорошо относятся, тренерский штаб доверяет. Для меня главное – играть, а в ЦСКА с практикой сложно, пока есть Игорь Акинфеев», – сказал Помазун

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8 комментариев

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Алексей Петрушка
Прекрасный варатарь и модно только пожелать удачи и профисионального роста. Я считаю, что он лучший после Акинфеева конечно, поэтому в первую очередь ему нужно больше практики и конечно ему нужно оставаться в Урале, но повторюсь после Игоря, место в воротах нужно отдать Помазуну.
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Филипп Петров
Он до сих пор в аренде? Он так давно в Урале, что, казалось, он уже их полноценный игрок
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Anthony Hlyanov
уже и возраст тот, где надо окончательно решить играть. Надо оставаться в Урале
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морская01
Ответ Филипп Петров
Он до сих пор в аренде? Он так давно в Урале, что, казалось, он уже их полноценный игрок
По моему он продлил контракт с ЦСКА
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Илья Храпонов
Ответ dreamstep
Пора уже ЦСКА или давать Помазуну половину матчей чтоб он принимал так сказать дела от Игоря, либо отпускать. Илья например сильнее на голову что Шунина что Лещука, в Динамо том же может играть в основе.
Чем не устраивает аренда в Урал? Он и так играет. А Игорь закончит, вернется в ЦСКА и будет за ЦСКА играть.
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Георгий Кузьминых
Красавчик!
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dreamstep
Пора уже ЦСКА или давать Помазуну половину матчей чтоб он принимал так сказать дела от Игоря, либо отпускать. Илья например сильнее на голову что Шунина что Лещука, в Динамо том же может играть в основе.
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TheSportNik
Помазуну надо разрывать контракт, тем более Акинфеев все себя великим считает, так что просись в Урал.
Ну и Олега Баклова готовить надо, чтоб свой был голкипер, если ЦСКА упрется и не отпустит Помазуна.
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