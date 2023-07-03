«Челси» и Баба расторгнут контракт. Купленный за 25 млн евро защитник 7 лет провел в арендах

«Челси» расторгает контракт с защитником Абдулом Рахманом Бабой.

29-летний игрок покинет клуб на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ганский футболист подпишет контракт с сроком на 2 года.

В 2015 году « » купил за 25 млн евро. Он отыграл за лондонцев только сезон-2015/16, а остальные семь провел в арендах: в «Шальке», «Реймсе», Мальорке», ПАОК и «Рединге».

Статистику игрока можно найти здесь.