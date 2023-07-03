«Челси» и Баба расторгнут контракт. Купленный за 25 млн евро защитник 7 лет провел в арендах
«Челси» расторгает контракт с защитником Абдулом Рахманом Бабой.
29-летний игрок покинет клуб на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ганский футболист подпишет контракт с ПАОК сроком на 2 года.
В 2015 году «Челси» купил Бабу за 25 млн евро. Он отыграл за лондонцев только сезон-2015/16, а остальные семь провел в арендах: в «Шальке», «Реймсе», Мальорке», ПАОК и «Рединге».
Статистику игрока можно найти здесь.
Пашалич с 2014 по 2020 принадлежал Челси, не сыграл ни одного матча, 5 раз был в арендах, пока наконец Аталанта его не выкупила.
Правда, на нём Челси даже заработать смогу.