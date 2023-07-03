«Челси» и Баба расторгнут контракт. Купленный за 25 млн евро защитник 7 лет провел в арендах

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Абдул Рахман Баба Футбол

«Челси» расторгает контракт с защитником Абдулом Рахманом Бабой.

29-летний игрок покинет клуб на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ганский футболист подпишет контракт с ПАОК сроком на 2 года.

В 2015 году «Челси» купил Бабу за 25 млн евро. Он отыграл за лондонцев только сезон-2015/16, а остальные семь провел в арендах: в «Шальке», «Реймсе», Мальорке», ПАОК и «Рединге».

Статистику игрока можно найти здесь.

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48 комментариев

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LIBerly
Баба гуляла 7 лет по другим владельцам, а Челси все это терпели...
+85
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А. Мостовой
так и не стал Мужиком
+85
-9
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Зелёный гопник
Ответ LIBerly
Баба гуляла 7 лет по другим владельцам, а Челси все это терпели...
Куколды😂
+41
-2
+39
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Ебздрогыч
Баба с возу - кобыле легче!
+25
-4
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Lex Lex
Прощай легенда
+20
0
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kaimussen
Ответ Зелёный гопник
Куколды😂
Не "куколд", а "отдал секс на аутсорс"
+18
-1
+17
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Jason Williams
Ответ Барсик Юрана
Для этого нужно было в Барсу переходить, а не в Челси
в Барсе это даже теоретически было бы невозможно
+24
-8
+16
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dr. cage
В 2030-м такие новости будут про тех кого Боули набрал в прошлом сезоне...
+23
-8
+15
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Super Bock
Челси расстался с Бабой, такой заголовок должен быть.
+10
-1
+9
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Dmitry Orlov
Ответ Акира_1
Единственный вопрос, как он на протяжении 7 лет оставался в Челси?
Не единственная такая история.
Пашалич с 2014 по 2020 принадлежал Челси, не сыграл ни одного матча, 5 раз был в арендах, пока наконец Аталанта его не выкупила.
Правда, на нём Челси даже заработать смогу.
+8
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Антон Акимов
Последняя легенда уходит 😢
+8
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MagicWithoutBorders
Абрамович купил Бабу, а Боули не смог ее удержать… или не захотел)
+7
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Los Galácticos
Тот самый топовый трансфер Моура :)
+8
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Акира_1
Единственный вопрос, как он на протяжении 7 лет оставался в Челси?
+7
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Кокич
Поматросили и бросили.
+3
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Константин Федяев
без него вся оборона посыпется
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Александр Степанов
Походу в Челси серьезная перестройка. Очень активная работа идет, как будто выздоравливает клуб)
+2
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Demetrio-77
Верните Бабу Адаму
+1
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Budabuda
Ответ Dmitry Orlov
Не единственная такая история. Пашалич с 2014 по 2020 принадлежал Челси, не сыграл ни одного матча, 5 раз был в арендах, пока наконец Аталанта его не выкупила. Правда, на нём Челси даже заработать смогу.
этот не обьяснянт того факта зачем нужно было подписывать новый контракт после истечения первого 5 летнего
+1
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fisher40
Ответ Евгений Цыбулин
Надо как-то учиться,справляться без него)))
так новый тренер даже не дал шанса
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Lavinka
Бабе то пологается половину нажитого имущества ?
+1
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Газонокосильщик Хави
Ответ Барсик Юрана
Для этого нужно было в Барсу переходить, а не в Челси
они бы его научили в 7м падать хватаясь за голову от одной пластиковой бутылки.
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Северный болельщик
А где Баба Адаму?
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Сергей Орлов
Легенда.
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Максим Черкашин
Баба освобождённый.;)))))
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