Экс-тренер «Спартака» Гунько стал чемпионом Армении с «Урарту». Ранее он выиграл Кубок

Теги Спартак высшая лига Армения Урарту Дмитрий Гунько Футбол

«Урарту» под руководством тренера Дмитрия Гунько стал чемпионом Армении.

В 35-м туре команда обыграла «Пюник» (1:0), идущий вторым, и оторвалась от соперника на 5 очков за тур до конца чемпионата Армении.

47-летний Гунько работает в «Урарту» с лета 2022 года. Стоит отметить, что в мае команда взяла Кубок Армении.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак» и «Спартак-2».

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11 комментариев

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Arman FCSM
Можно только поздравить Дмитрия. Молодец
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Мансур Абдрахимов
Респект Дима! Ищешь себя, не сидишь на печи и "экспертом " на Мяч тв.
+9
0
+9
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RAMIK
Молодец. Лучший теоретик был в свое время, но на практике никак не мог реализовать себя. Видимо чемпионат Армении это то, что ему по силам и соответствует его уровню. Но он молодец!
+8
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mnogokotin-
красавец )
+2
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Ростов-на-Дону
Теперь и ЛЧ возьмёт!
+2
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Ярик01
Третий год в Армении и третий клуб.
Что так не задерживается, учитывая, что дважды и серебро брал
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Сергей Орлов
Сменит Талалаева в Химках. Скриньте.
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Никита Самарин
Красава! Реализовал себя во взрослом футболе 👏👏👏, в молодёжном футболе работал действительно качественно.
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Владимир Молявин
Поздравляю!!!
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Karel
Здорово! С поздравлениями. Всегда от него ждал что-то большого в тренерском деле, еще по работе в Спартаке.
Посмотрел - 47 лет всего.
Дмитрий Иванович, здоровья и дерзай.
Армения футбольная страна, там футбол любят, а это значит, достижение не простое, значимое, в конкуренции.
Успехов дальше , Дмитрий.
В еврокубках буду болеть за Урарту )
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Edo Milanian
Победный гол на 92 минуте с передачи Озбилиса, если кому интересно.
https://vahesport.ru/post/urartu-chempion-armenii-2223-video/
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