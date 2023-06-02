Экс-тренер «Спартака» Гунько стал чемпионом Армении с «Урарту». Ранее он выиграл Кубок

«Урарту» под руководством тренера Дмитрия Гунько стал чемпионом Армении.

В 35-м туре команда обыграла «Пюник» (1:0), идущий вторым, и оторвалась от соперника на 5 очков за тур до конца чемпионата Армении.

47-летний Гунько работает в «Урарту» с лета 2022 года. Стоит отметить, что в мае команда взяла Кубок Армении.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак» и «Спартак-2».

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