Брозович подписал контракт с «Аль-Насром», сделка закрыта. «Интер» получит 18 млн евро

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Сделка о переходе хорвата закрыта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Стороны уладили последние детали, 30-летний игрок подписал контракт.

Клуб из Саудовской Аравии заплатит 18 млн евро.

В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.