Брозович подписал контракт с «Аль-Насром», сделка закрыта. «Интер» получит 18 млн евро

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Футбол

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Сделка о переходе хорвата закрыта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Стороны уладили последние детали, 30-летний игрок подписал контракт.

Клуб из Саудовской Аравии заплатит 18 млн евро.

В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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26 комментариев

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Е.Р.
моротто ГЕНИЙ.
Целых 18 лямов собрал за одного из лучших в мире на своей позиции.
Вот кто так смог бы? а ГЕНИЙ смог
Вот еще Онану разменять на Зуммера или Аудеро.
Это вообще будет комбо ГЕНИАЛЬНОЕ
+27
-7
+20
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ПавелАвер
футболистам ,которым ещё играть и играть в Европе и далеко не бедным ,всё жадность и ленивость берет вверх
+18
-9
+9
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F007B4LL F4N
Ответ ПавелАвер
с другой стороны арабы молодцы поднимают пафос и авторитет своей страны ,деньги вкладывают для своей страны,чего не скажешь про русских олигархов ,которые только вывозят из страны
Ты отдыхал заграницей когда-нибудь?
+7
-1
+6
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Лев Стрелков
Ответ Е.Р.
моротто ГЕНИЙ. Целых 18 лямов собрал за одного из лучших в мире на своей позиции. Вот кто так смог бы? а ГЕНИЙ смог Вот еще Онану разменять на Зуммера или Аудеро. Это вообще будет комбо ГЕНИАЛЬНОЕ
Так контракт заканчивался+брозович продлевать его не планировал
Онану МЮ может забрать за большие деньги, Интер и так глубоко убыточный клуб еще и с предбанкротными владельцами-китайцами, какое уж тут развитие?
+4
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Achilles 21
Ответ Рашпель793
Нехило так арабы за футбол то взялись. А сейчас только июль. И по именам лига уже интереснее того, что в Китае было. К осени глядишь действительно будет там интересный чемпионат. И едут туда не откровенные пенсионеры или сдувшиеся звёзды.
специфическая страна туда в основном за деньги едут мусульмане, пенсионеры и жадные до денег бразильцы,в расцвете сил туда поедут единицы или алчные люди
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F007B4LL F4N
Ответ ПавелАвер
как турист естественно
Почему ты считаешь, что чем-то, кроме масштаба трат, отличаешься от российский олигархов? Ты тоже заработанные в России деньги тратил в заграницей, делал нашу страну беднее, хотя мог бы потратить их в России, поддержать местный бизнес. Или это другое?
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rigobersong
Ответ ПавелАвер
с другой стороны арабы молодцы поднимают пафос и авторитет своей страны ,деньги вкладывают для своей страны,чего не скажешь про русских олигархов ,которые только вывозят из страны
Как можно поднять авторитет страны где казнят прилюдно людей? :) Наши олигархи так же в спорт вкладывают кучу денег, только у нас их критикуют, а у них это другое:)) Давай расскажи нам что каждый Саудит при рождении 100 тысяч евро получает :)))
+4
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tampa-bay
Ответ Kahn01
Карьера футболиста заканчивается в среднем в 33-35 лет, а длинные контракты и большую ЗП так вообще после 30 уже не предлагают в основном. Или вы забыли что у них пенсия не в 65?
С их зарплатами можно было только так откладывая обеспечить себе пенсию. Я уже не говорю о том что деньги можно вложить так чтобы они на тебя работали
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Турко Ибрагимов
Ответ Metalloid
18 очень мало, наверняка есть доп.соглашения или что-то такое, спонсорство и тд. Иначе просто не понимаю.
хотели от ЗП игрока избавиться
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F007B4LL F4N
Ответ Рашпель793
Нехило так арабы за футбол то взялись. А сейчас только июль. И по именам лига уже интереснее того, что в Китае было. К осени глядишь действительно будет там интересный чемпионат. И едут туда не откровенные пенсионеры или сдувшиеся звёзды.
Только ради денег. Топовый футбол невозможен вне Европы.
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зак
Ответ ПавелАвер
про золотые мячи и так всё знают. это уже не удивляет... уефа и фифа и др там вместе погрязли в коррупции давно
Согласен нагло обокрасть Леву, который его унизил 8-2 это нужно быть кончем..
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Гекдениз Кардениз
Ответ ПавелАвер
футболистам ,которым ещё играть и играть в Европе и далеко не бедным ,всё жадность и ленивость берет вверх
Да там арабы так баблом закидывают что подзадумаешься выбрать футбол либо быть супербогатым
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зак
Ответ ПавелАвер
футболистам ,которым ещё играть и играть в Европе и далеко не бедным ,всё жадность и ленивость берет вверх
да не только это, все поняли что УЕФА это сброд, которые все делают для своей выгоды, раздают левые ЗМ, тащат команды, к тому же хотят ввести правило по ограничению ЗП, один сразу свалил в Майями, удивительно 7 ЗМ фальшивый ни кому не нужен был в Европе..
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Лев Стрелков
Так контракт заканчивался+брозович продлевать его не планировал Онану МЮ может забрать за большие деньги, Интер и так глубоко убыточный клуб еще и с предбанкротными владельцами-китайцами, какое уж тут развитие?
Откуда информация что у него контракт заканчивался? Насколько я знаю он только в 2022г новый подписал, причём на 6 млн в год(чистыми) а это максимум в сегодняшнем Интере
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Гекдениз Кардениз
В Интере вобще с ума сошли Брозович это цемент в полузащите не зря высокие результаты у Хорватии и Интера это игрок выполняющий большой обьем черновой работы на поле и вот так за сущме копейки в 30 то лет когда самый пик у игроков и вот так слить Саудитам , я бы понял такой ход к Модричу с его согласия игрок уже супервозрастной и по факту сезон два осталось играть , но не к Брозовичу же
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Кар Карыч
Жаль! Спасибо за игру!
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Metalloid
18 очень мало, наверняка есть доп.соглашения или что-то такое, спонсорство и тд. Иначе просто не понимаю.
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Рашпель793
Ответ F007B4LL F4N
Только ради денег. Топовый футбол невозможен вне Европы.
Я про топовый и не пишу. Для топовости мало накупить звёзд. Я про то, что чемпионат будет интересным. Интересный и топовый - разные вещи.
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зак
УЕФА хочет ввести правило по ограничения ЗП футболистом, поэтому таких денег скоро ни кто не получит, вот и бегут при первой возможности..
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