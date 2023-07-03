Брозович подписал контракт с «Аль-Насром», сделка закрыта. «Интер» получит 18 млн евро
Полузащитник «Интера» Марцело Брозович продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Сделка о переходе хорвата закрыта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Стороны уладили последние детали, 30-летний игрок подписал контракт.
Клуб из Саудовской Аравии заплатит 18 млн евро.
В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Целых 18 лямов собрал за одного из лучших в мире на своей позиции.
Вот кто так смог бы? а ГЕНИЙ смог
Вот еще Онану разменять на Зуммера или Аудеро.
Это вообще будет комбо ГЕНИАЛЬНОЕ
Онану МЮ может забрать за большие деньги, Интер и так глубоко убыточный клуб еще и с предбанкротными владельцами-китайцами, какое уж тут развитие?