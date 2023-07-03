Туре о Мане: «Играя за «Сити», я просил руководство подписать Садьо. Потом его заполучил Клопп – посмотрите, что он сделал для «Ливерпуля»

Теги Бавария Яя Туре Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Садьо Мане Футбол

Яя Туре заявил, что просил руководство «Манчестер Сити» подписать Садьо Мане.

«Всегда хотел поиграть вместе с ним. Когда я был в «Сити», он выступал за «Саутгемптон». Я высоко ценил его и просил некоторых людей в руководстве подписать его. Но в итоге этого не произошло.

Потом его догадался заполучить Клопп – и посмотрите, что он сделал для «Ливерпуля», он был великолепен. Он нравится мне как игрок.

То, как он со всем справляется и какую поддержку оказывает людям в своей стране, невероятно.

Иногда я прихожу в бешенство, когда читаю о нем в СМИ. Журналисты спрашивают его: «Почему у тебя нет «Феррари» и прочего?» А он отвечает: «Мне это не нужно, я предпочту «Феррари» обычную машину». А потом мы видим, как он занимается благотворительностью у себя на родине. Он – прекрасный пример», – сказал экс-игрок «Манчестер Сити».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Finding Home
дурацкий, конечно, вопрос про феррари, но я бы тоже поинтересовался у человека, который может себе позволить какое-то роскошество, не особо при этом ужимаясь, почему он предпочитает обойтись без него - люди ведь разные, почему бы и не узнать какие мысли конкретно у этого человека. за спрос денег не берут :)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Помню как Садио забил хет-трик в ворота сити, еще будучи игроком Сотона. Потом пришел Пеп, и он уж точно не стал бы слушать Туре
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Кто о чём, а плешивый о ....

Ну, вы поняли. Яя известный скрытый расист.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akezhan Kutvarov
Посмотрите, что он сделал в Ливерпуле. Восхититесь.
Посмотрите, что сделал в Баварии. Погрустите.
Посмотрите как втащил Сане. Офигейте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
Отличную карьеру сделал Мане. Очень жаль, что ушел из Ливерпуля так рано. Лишним бы точно не был, даже с нынешним набором исполнителей в атакующей линии.
Он всегда будет своим для всех Красных❤️

Ну а то, что не получилось в Баварии, ну так а у кого там прям «получилось» в этом сезоне? Клуб в кризисе, руководство лажает, и спихивать все на Мане, ну как-то очень уж несправедливо.

Да и «мюнхенский багаж» никак не перечеркивает его прекрасную карьеру. Легенда👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий