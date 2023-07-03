Туре о Мане: «Играя за «Сити», я просил руководство подписать Садьо. Потом его заполучил Клопп – посмотрите, что он сделал для «Ливерпуля»

Яя Туре заявил, что просил руководство «Манчестер Сити» подписать Садьо Мане.

«Всегда хотел поиграть вместе с ним. Когда я был в «Сити», он выступал за «Саутгемптон». Я высоко ценил его и просил некоторых людей в руководстве подписать его. Но в итоге этого не произошло.

Потом его догадался заполучить – и посмотрите, что он сделал для « », он был великолепен. Он нравится мне как игрок.

То, как он со всем справляется и какую поддержку оказывает людям в своей стране, невероятно.

Иногда я прихожу в бешенство, когда читаю о нем в СМИ. Журналисты спрашивают его: «Почему у тебя нет «Феррари» и прочего?» А он отвечает: «Мне это не нужно, я предпочту «Феррари» обычную машину». А потом мы видим, как он занимается благотворительностью у себя на родине. Он – прекрасный пример», – сказал экс-игрок « ».