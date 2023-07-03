Глава FIGC о сборной Италии: «Хочу напомнить пораженцам, что при Манчини мы выиграли Евро и провели рекордные 37 игр без поражений»

Глава Итальянской федерации футбола высказался о результатах сборной при Роберто Манчини.

«Мне жаль разочаровывать болельщиков, когда мы не проходим отбор на чемпионат мира или Олимпийские игры, но я выигрываю в других отраслях, в которые FIGC инвестирует экономические и, прежде всего, человеческие ресурсы.

Что касается результатов, я хотел бы обратить внимание пораженцев на то, что команда , помимо победы на чемпионате Европы в 2021 году, также установила мировой рекорд, сыграв 37 матчей [подряд] без поражений, обойдя победные составы Испании и Бразилии», – сказал .