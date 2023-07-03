Глава FIGC о сборной Италии: «Хочу напомнить пораженцам, что при Манчини мы выиграли Евро и провели рекордные 37 игр без поражений»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия Федерация футбола Италии Габриэле Гравина Футбол

Глава Итальянской федерации футбола высказался о результатах сборной при Роберто Манчини.

«Мне жаль разочаровывать болельщиков, когда мы не проходим отбор на чемпионат мира или Олимпийские игры, но я выигрываю в других отраслях, в которые FIGC инвестирует экономические и, прежде всего, человеческие ресурсы.

Что касается результатов, я хотел бы обратить внимание пораженцев на то, что команда Роберто Манчини, помимо победы на чемпионате Европы в 2021 году, также установила мировой рекорд, сыграв 37 матчей [подряд] без поражений, обойдя победные составы Испании и Бразилии», – сказал Габриэле Гравина.

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5 комментариев

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Тухель
Да нормально сборная Италии играет. Сейчас состав и близко не лучший в истории. Да не попадать на ЧМ наверное неприятно, но позориться на нем как Бельгия, Испания или Германия мне кажется пообиднее.
Да и победа на Евро с хорошим футболом это круто. Да против Англии ставили автобус или против Бельгии в последние минут 20-30, но против них играли сборные с составом сильнее и по этому ради результата норм.
+5
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Тиджани Бабангида
Побед хочется всегда. А невыход на ЧМ после победы на ЧЕ ощущался как невероятная катастрофа
+3
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headmaster
Это да. Но в футболе и нельзя жить прошлыми победами
+3
-1
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Paolo Rossi
Vivo Azzurro!
+1
0
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lovkac
Ответ Тухель
Да нормально сборная Италии играет. Сейчас состав и близко не лучший в истории. Да не попадать на ЧМ наверное неприятно, но позориться на нем как Бельгия, Испания или Германия мне кажется пообиднее. Да и победа на Евро с хорошим футболом это круто. Да против Англии ставили автобус или против Бельгии в последние минут 20-30, но против них играли сборные с составом сильнее и по этому ради результата норм.
По мне так лучше попасть и возможно обосраться, чем обосраться не попав
+1
0
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