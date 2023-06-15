Вьери о дефиците сильных форвардов в Италии: «Дело в видеоиграх и телефонах. Мы играли только в футбол, а сейчас детям все равно»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия ЧМ-2006 Кристиан Вьери Евро-2020 ЧМ-2022 Жоржиньо Марко Верратти Николо Барелла Футбол

Кристиан Вьери связал отсутствие в Италии топ-форвардов с развитием технологий.

«С 1970 по 2006 год у нас были талантливые игроки на каждой позиции. После Берлина (финала ЧМ-2006 – прим. Sports.ru) наступила тьма, которую развеял Манчини, построив все на мастерстве Бареллы, Жоржиньо, Верратти. Он выиграл Евро, а потом команда не вышла на ЧМ-2022. Ей не хватило настоящей «девятки».

В чем причина? Думаю, это историческая проблема. Времена изменились. Мы играли только в футбол, а теперь у детей есть iPad, мобильные телефоны, видеоигры. Им все равно», – сказал экс-форвард сборной Италии в интервью Il Giorno.

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13 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Ему не кажется странным, что виноватые во всём современные гаджеты так точечно бьют именно по позиции «девятки», а вот другие не затрагивают?
+9
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+8
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Direct free kick
Ответ zzzeeerrrooo
Как такой бред может в голову придти 🤣🤣🤣
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/835041.html
+3
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+3
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Alex Legend
Ответ ᴄᴏsᴛᴇʀɪᴋᴏ
Ну это откровенный бред, конечно. Да и есть Иммобиле.
И всё? Раньше у итальянцев было по 10 человек на позицию.
+3
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savik-A.M.
Ответ Alex Legend
И всё? Раньше у итальянцев было по 10 человек на позицию.
Дель Пьеро , Монтелла , Манчини , Кьеза , Индзаги, Тотти , Казераги , Вьери - все из одного покаления, там мозг разрывался у тренера , кого ставить
+1
0
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RG26
Хорошо, что в такой бедной стране, как, например, Франция, нет гаджетов, мобильных телефонов и видеоигр - только этим обязаны двум подряд финалам ЧМ)
0
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Пирс Морган
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ему не кажется странным, что виноватые во всём современные гаджеты так точечно бьют именно по позиции «девятки», а вот другие не затрагивают?
Потому что защитниками становятся те, кто залипает шарами в телефон)
+1
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Alex Legend
Ответ Коробкин
Гризманн много играет в видеоигры, но за сборную монстр. Итальянцам надо больше играть в Фортнайт что-ли? Бред олда.
Сейчас бы исключение из правил в пример приводить.
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