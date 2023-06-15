Вьери о дефиците сильных форвардов в Италии: «Дело в видеоиграх и телефонах. Мы играли только в футбол, а сейчас детям все равно»

Кристиан Вьери связал отсутствие в Италии топ-форвардов с развитием технологий.

«С 1970 по 2006 год у нас были талантливые игроки на каждой позиции. После Берлина (финала – прим. Sports.ru) наступила тьма, которую развеял , построив все на мастерстве , , Верратти. Он выиграл Евро, а потом команда не вышла на . Ей не хватило настоящей «девятки».

В чем причина? Думаю, это историческая проблема. Времена изменились. Мы играли только в футбол, а теперь у детей есть iPad, мобильные телефоны, видеоигры. Им все равно», – сказал экс-форвард сборной Италии в интервью Il Giorno.