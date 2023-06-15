Вьери о дефиците сильных форвардов в Италии: «Дело в видеоиграх и телефонах. Мы играли только в футбол, а сейчас детям все равно»
Кристиан Вьери связал отсутствие в Италии топ-форвардов с развитием технологий.
«С 1970 по 2006 год у нас были талантливые игроки на каждой позиции. После Берлина (финала ЧМ-2006 – прим. Sports.ru) наступила тьма, которую развеял Манчини, построив все на мастерстве Бареллы, Жоржиньо, Верратти. Он выиграл Евро, а потом команда не вышла на ЧМ-2022. Ей не хватило настоящей «девятки».
В чем причина? Думаю, это историческая проблема. Времена изменились. Мы играли только в футбол, а теперь у детей есть iPad, мобильные телефоны, видеоигры. Им все равно», – сказал экс-форвард сборной Италии в интервью Il Giorno.
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