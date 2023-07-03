УЕФА оштрафовал «Рому» на 5 млн евро за нарушение ФФП. Клуб продал 6 игроков, чтобы избежать более серьезных санкций

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«Рома» выплатит УЕФА около 5 млн евро штрафа за несоответствие финансовому фэйр-плей.

По данным CalcioMercato, к 30 июня «Рома» смогла получить около 26 миллионов евро прироста капитала. Чтобы соблюсти баланс на 100%, клубу необходимо было добиться прироста капитала на сумму чуть более 28 млн евро. В результате УЕФА оштрафовал «Рому» на сумму около 5 миллионов евро.

В случае более серьезных нарушений финансового фэйр-плей штраф мог бы составить до 50 миллионов евро. Кроме того, «Роме» могло грозить снижение количества игроков в заявке с 25 до 23 или запрет на участие в еврокубках.

Для прироста капитала «Роме» пришлось продать Беньямина Тахировича, Джастина Клюйверта, Кристиана Вольпато, Филиппо Миссори, Рубена Провиденса и Карлеса Переса. Сообщается, что поступали также предложения по Николе Залевски и Рожеру Ибанесу, однако клуб решил больше не продавать игроков и предпочел заплатить штраф. Кроме того, «Рома» сможет приобретать новых игроков без ограничений со стороны УЕФА.

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11 комментариев

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SaH4r.
щас прилетит и Лудогорцу с Динамо Загреб, но никак не пэсэжэ
+20
-11
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Давид Agabekyan
Ответ SaH4r.
щас прилетит и Лудогорцу с Динамо Загреб, но никак не пэсэжэ
За такие баяны прилетать должно
+10
-5
+5
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Антонио Мартынов
Этот фарс с ффп уже порядком надоел. Всем все известно о денежных мешках, но на это плевать. Штрафовать за проблемы с финансами - гениально
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Кино Музыка
Попали в стрелочники)
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bangura00
А Жозе молодец, в таких условиях уже есть трофей, плюс финал ЛЕ! Так он же и не сбежал к аравийцам чтобы набить кошелек деньгами!
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United_LP
Тем временем кто-то празднуют требл
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Бродяга-симпатяга
Вот дураки-прокомментировал эту новость синьор Гвардиола и лениво поинтересовался у президента когда тот отвалит сотню за Гвардиола
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Anar Ali
Ответ rigobersong
Просто надо сорить деньгами как челси, тогда и проблем не будет :))
или же как Барса за Умтити, Лангле и Коутинью))
+5
-5
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