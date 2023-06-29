«Рома» продала «Сассуоло» Вольпато и Миссори за 10 млн евро и 15% при перепродаже

Теги Рома серия А Италия трансферы Сассуоло Джанлука Ди Марцио Филиппо Миссори Кристиан Вольпато Футбол

«Рома» выручила 10 млн евро, продав «Сассуоло» двух футболистов.

Команду сменили полузащитник Кристиан Вольпато и защитник Филиппо Миссори.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за первого римляне получили 7,5 млн евро, за второго – 2,5 млн. Также столичный клуб может рассчитывать на 15% от суммы следующего трансфера каждого из игроков.

Изображение: sassuolocalcio.it

 

Изображение: sassuolocalcio.it

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4 комментария

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Пепси пеналдувич
Оптом купили)
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Calcio24
Прокурор Чине на низком старте?
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Marduhai
Рома скребет по сусекам, чтобы собрать хоть что-то на усиление состава. Разумно, что этих ребят отдали, но вот Тахировича жаль - вполне соответствовал составу в качестве подмены Кристанте на позиции опорного полузащитника...
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