«Рома» продала «Сассуоло» Вольпато и Миссори за 10 млн евро и 15% при перепродаже

«Рома» выручила 10 млн евро, продав «Сассуоло» двух футболистов.

Команду сменили полузащитник и защитник .

Как сообщает журналист , за первого римляне получили 7,5 млн евро, за второго – 2,5 млн. Также столичный клуб может рассчитывать на 15% от суммы следующего трансфера каждого из игроков.

Изображение: sassuolocalcio.it

Изображение: sassuolocalcio.it