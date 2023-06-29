«Рома» продала «Сассуоло» Вольпато и Миссори за 10 млн евро и 15% при перепродаже
«Рома» выручила 10 млн евро, продав «Сассуоло» двух футболистов.
Команду сменили полузащитник Кристиан Вольпато и защитник Филиппо Миссори.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, за первого римляне получили 7,5 млн евро, за второго – 2,5 млн. Также столичный клуб может рассчитывать на 15% от суммы следующего трансфера каждого из игроков.
Изображение: sassuolocalcio.it
Изображение: sassuolocalcio.it
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