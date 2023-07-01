«Сельта» выкупила у «Ромы» Карлеса Переса за 5,5 млн евро
Карлес Перес продолжит выступать за «Сельту» на постоянной основе.
Испанский клуб объявил о выкупе 25-летнего игрока, последний сезон выступавшего за него на правах аренды. Контракт с полузащитником заключен на 4 года.
По информации Marca, «Рома» получит за футболиста 5,5 млн евро. При этом в арендном соглашении была предусмотрена опция выкупа на сумму 10 млн евро.
За 38 игр в прошлом сезоне Перес забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Из команд, которые тратили на уровне мешков, в команду, которая должна дико скрести по сусекам, продавать всех, кто может попасть по мячу, чтобы вписаться в ФФП
Тем интереснее, что будет дальше