«Сельта» выкупила у «Ромы» Карлеса Переса за 5,5 млн евро

Теги Рома Сельта серия А Италия Ла Лига трансферы Карлес Перес деньги Футбол

Карлес Перес продолжит выступать за «Сельту» на постоянной основе.

Испанский клуб объявил о выкупе 25-летнего игрока, последний сезон выступавшего за него на правах аренды. Контракт с полузащитником заключен на 4 года.

По информации Marca, «Рома» получит за футболиста 5,5 млн евро. При этом в арендном соглашении была предусмотрена опция выкупа на сумму 10 млн евро.

За 38 игр в прошлом сезоне Перес забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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AlexDeLarge
Забавно, конечно, складывается карьеру у Маура
Из команд, которые тратили на уровне мешков, в команду, которая должна дико скрести по сусекам, продавать всех, кто может попасть по мячу, чтобы вписаться в ФФП

Тем интереснее, что будет дальше
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