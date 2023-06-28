В начале июня в российской футбольной Премьер-лиге завершился сезон 2022-2023 года, а уже чуть менее чем через три недели стартует новый чемпионат страны. Традиционно официальным открытием сезона считается матч за Суперкубок России, в котором 15 июля примут участие чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России московский ЦСКА. В настоящее время клуб из Северной столицы считается безоговорочным лидером российского футбола. Команда Сергея Семака выиграла пятый чемпионат страны подряд и вряд ли остановится на достигнутом. Помимо футбольной составляющей в команде отлично налажены организационные моменты: продуманная трансферная политика, отсутствие скандалов, хорошая тренерская работа.

На протяжении последних сезонов ведутся споры, кто может составить конкуренцию «Зениту». Если в прошлом году много разговоров было вокруг московского «Спартака», то на этот раз многие специалисты видят главным оппонентом чемпиона — ЦСКА. Армейцы уже в прошлом году на отдельных отрезках первенства показывали отличную игру, но команде не хватало стабильности. Предстоящий сезон будет вторым во главе клуба для главного тренера Владимира Федотова и наверняка определяющим. Матч за Суперкубок отличная возможность продемонстрировать свои устремления и дать бой «Зениту» в ходе чемпионата. Поединок состоится в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало в 17:00 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 2,5

Армейцы отлично стартовали в прошлом сезоне. С первых туров начали себя проявлять новички и легионеры. Специалисты заговорили об успешной тренерской работе Владимира Федотова в межсезонье. Однако после первых успехов начались осечки, и долгое время команда не могла составить конкуренцию лидерам, а о соперничестве с «Зенитом» на было речи. ЦСКА также как и его предстоящий соперник может похвастаться отличной организацией и стабильностью, но в последние годы армейцы ушли в тень. Откровенных провалов не было, но в последний раз команда финишировала в тройке в сезоне 2017-2018 года, это был чемпионат когда победителем стал «Локомотив», а ЦСКА отстал от него на два очка.

В минувшем сезоне армейский коллектив вновь занял второе место, причем удалось отлично финишировать, хотя отставание от «Зенита» составило уже двенадцать очков. Тем не менее отличная концовка сезона позволила аналитикам говорить о том, что команда реально может претендовать на титул. Сейчас можно сказать, что для этого есть основания, но нужно будет увидеть, какой станет трансферная кампания. Пока есть только слухи.

Первый из них об уходе бомбардира Федора Чалова, ранее ему прочили место в английском «Кристал Пэлас», но теперь речь только о греческом ПАОКе. О новичках говорить пока конкретно тоже нельзя. Перечисляются много разных фамилий игроков российских клубов и не только, которые могут усилить состав ЦСКА. Впрочем, и сейчас команда достаточно хорошо укомплектована, а что касается игры, увидим в матче за Суперкубок. Результаты последних матчей армейцев перед вами.

Кубок России. 11.06.2023, «Краснодар» — ЦСКА — 1 : 1 (пен. 5 : 6 )

РПЛ. 03.06.2023, ЦСКА — «Ростов» — 4 : 1

РПЛ. 27.05.2023, «Краснодар» — ЦСКА — 0 : 0

РПЛ. 21.05.2023, «Спартак» — ЦСКА — 2 : 1

РПЛ. 13.05.2023, ЦСКА — «Торпедо» — 3 : 0

Факты и цифры

ЦСКА выигрывал Суперкубок России 7 раз, последняя победа датируется 2018 годом

В прошлом сезоне команда стала вице-чемпионом страны и выиграла Кубок России в 13-й раз, включая турниры в Советском Союзе

Лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне стал Федор Чалов, на его счету 19 забитых мячей

Лучший ассистент команды в прошлом сезоне Хесус Медина, он отдал партнерам 7 результативных передач

О команде из Санкт-Петербурга красноречиво говорит статистика. Она в пятый раз подряд стала чемпионом России, выиграла это звание в девятый раз вообще и в новом сезоне будет стремиться повторить достижение, пожалуй, главного антагониста московского «Спартака». Спартаковцы в 1990-е годы выигрывали чемпионат шесть раз подряд, а всего на счету москвичей десять титулов. В ближайшее время «Зенит» может стать самым титулованным клубом страны.

Путь команды напоминает все, что было еще в недавнем времени связано с донецким «Шахтером». Недаром в тренерском штабе команды работает один из прославленных донецких футболистов Анатолий Тимощук. А речь, прежде всего, идет о бразильском секторе. С каждым годом число футболистов из Бразилии в команде растет, и прямо сейчас после приобретения Ду Кейроса и Педро дос Сантоса их стало девять, почти целый состав. Вполне возможно придется расстаться с полузащитником Венделом, который не скрывает желание играть в еврокубках, и клуб согласен его отпустить. В новом сезоне в лице «Зенита» мы точно увидим маленькую Бразилию, тем более Лучший бомбардир прошлого сезона Малком уже вызывался на товарищеские матчи сборной страны и выходил в основном составе.

«Зенит» подойдет к Суперкубку во всеоружии, поскольку в начале июля примет участие в Кубке PARI Премьер, где его соперниками станут чемпион Сербии «Црвена Звезда», вице-чемпион Турции «Фенербахче» и бронзовый призер чемпионата Азербайджана бакинский «Нефтчи». Перед вами результаты пяти последних матчей «Зенита».

РПЛ. 03.06.2023, «Зенит» — «Факел» — 1 : 0

РПЛ. 27.05.2023, «Сочи» — «Зенит» — 1 : 1

РПЛ. 20.05.2023, «Оренбург» — «Зенит» — 2 : 2

РПЛ. 13.05.2023, «Зенит» — «Краснодар» — 2 : 2

РПЛ. 07.05.2023, «Зенит» — «Спартак» — 3 : 2

Факты и цифры

«Зенит», как и ЦСКА, выигрывал Суперкубок России 7 раз, при этом еще один раз он становился обладателем Кубка сезона в СССР

Последний раз «Зенит» выиграл Суперкубок в прошлом году, победив московский «Спартак»

Лучшим бомбардиром минувшего сезона в чемпионате России стал Малком, на его счету 23 забитых мяча

Лучший ассистент «Зенита» Клаудиньо, на счету которого девять результативных передач

Обе команды старожилы сначала советского, а потом и российского футбола. История личных встреч команд насчитывает 164 матча. Впервые команды встретились в Первой лиге в 1937 году в Ленинграде и сыграли вничью 1 : 1. Преимущество по победам на стороне армейцев. В скобках указаны матчи за Суперкубок России.

Победы ЦСКА — 69 (1)

Победы «Зенита» — 47 (2)

Ничьи — 48

Самая крупная победа ЦСКА — 8 : 1, 7 : 0

Самая крупная победа «Зенита» — 6 : 1, 5 : 0

ЦСКА на протяжении десяти поединков с 2018 года не мог выиграть у «Зенита». Однако в марте в рамках Премьер-лиги победа в Москве состоялась. При этом «Зенит» в прошлом сезоне проиграл всего два матча. Представляем результаты пяти последних поединков соперников между собой.

РПЛ. 19.03.2023, ЦСКА — «Зенит» — 1 : 0

РПЛ. 13.08.2022, «Зенит» — ЦСКА — 2 : 1

Кубок Матч Премьер. 29.06.2022, ЦСКА — «Зенит» — 0 : 3

РПЛ. 28.11.2021, ЦСКА — «Зенит» — 0 : 2

РПЛ. 26.08.2021, «Зенит» — ЦСКА — 1 : 0

Открытие нового сезона всегда праздник для болельщиков, кроме тех, кто поддерживает проигравшую команду. «Зенит» сейчас всеми воспринимается безоговорочным фаворитом, тем более команда подготовится через матчи Кубка PARI Премьер. Букмекеры отдают преимущество чемпиону страны. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа ЦСКА — 4,53

Ничья — 4,02

Победа «Зенита» — 1,76

Матчи за Суперкубок страны всегда бывают интересными. Во-первых, это возможность за девяносто минут выиграть трофей, во-вторых, терять особо нечего. Представляется, что «Зенит» выйдет на матч более подготовленным и выиграет Суперкубок.