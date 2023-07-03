Женская сборная ЮАР отказалась играть с Ботсваной перед ЧМ из-за низких зарплат и стадиона на 5 тысяч зрителей. 13-летняя футболистка попала в состав экстренно собранной команды

Женская сборная ЮАР в знак протеста отказалась выходить на товарищеский матч с Ботсваной.

Товарищеский матч против сборной Ботсваны должен был состояться в воскресенье в рамках подготовки сборной ЮАР к женскому чемпионату мира, который стартует 20 июля.

Как передает ESPN, футболистки отказались играть в знак протеста против низкой оплаты труда. В результате Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA) пришлось срочно собирать новую команду. По словам главного тренера сборной Дезире Эллис, одной из включенных в состав на товарищеский матч футболисток было всего 13 лет. Футболистки основной сборной прибыли на стадион лишь ко второму тайму и смотрели игру с трибун.

Позже в аккаунте профсоюза футболистов ЮАР появилось видеообращение президента организации Тулаганьо Гаошубелве, в котором он выразил поддержку протестующим футболисткам, отметив, что спортсменки «борются за свои права». Также Гаошубелве заявил, что ассоциация отклонила жалобы игроков.

Кроме того, по данным Южноафриканской телерадиовещательной корпорации, футболистки были недовольны выбором стадиона для проведения последнего матча перед женским ЧМ – игра проходила на стадионе «Цакане» недалеко от Йоханнесбурга, вмещающем всего около 5 тысяч зрителей.

Сообщается, что во вторник министр спорта ЮАР Зизи Кодва намерен встретиться с представителями профсоюза по вопросам контрактов спортсменок и их благополучия.