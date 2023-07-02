Аслани о словах Златана про ЧМ в Катаре: «Очень неразумный ответ. Большинство игроков-мужчин не интересуются событиями в мире, им задают только футбольные вопросы»

Косоваре Аслани раскритиковала Златана Ибрагимовича за слова о ЧМ-2022.

Ранее Ибрагимович рассказал, что посещал чемпионат мира в Катаре вместе с семьей и похвалил организацию турнира.

«Я считаю, что это очень неразумный ответ. Если вы так отвечаете на социально значимые вопросы, обладая положением, позволяющим что-то изменить, это многое говорит о вас как о человеке.

Речь об осведомленности о том, что происходит в мире. Возможно, я обобщаю, но я бы сказала, что большинство игроков-мужчин не тратит время на то, чтобы интересоваться этим, потому что, когда они дают интервью, им задают только футбольные вопросы. Но стоит их спросить совершенно о другом – и мы увидим, что получается. Мы уже видели это раньше. Это два совершенно разных мира», – сказала нападающая женской сборной .