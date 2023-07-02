Аслани о словах Златана про ЧМ в Катаре: «Очень неразумный ответ. Большинство игроков-мужчин не интересуются событиями в мире, им задают только футбольные вопросы»

Теги Златан Ибрагимович женский футбол Сборная Швеции по футболу сборная Швеции жен ЧМ-2022 Косоваре Аслани Политика Футбол

Косоваре Аслани раскритиковала Златана Ибрагимовича за слова о ЧМ-2022.

Ранее Ибрагимович рассказал, что посещал чемпионат мира в Катаре вместе с семьей и похвалил организацию турнира.

«Я считаю, что это очень неразумный ответ. Если вы так отвечаете на социально значимые вопросы, обладая положением, позволяющим что-то изменить, это многое говорит о вас как о человеке.

Речь об осведомленности о том, что происходит в мире. Возможно, я обобщаю, но я бы сказала, что большинство игроков-мужчин не тратит время на то, чтобы интересоваться этим, потому что, когда они дают интервью, им задают только футбольные вопросы. Но стоит их спросить совершенно о другом – и мы увидим, что получается. Мы уже видели это раньше. Это два совершенно разных мира», – сказала нападающая женской сборной Швеции.

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19 комментариев

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Н.Ф.
Зато там публично и безнаказанно Коран не сжигают, как в Швеции.
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Джиза
Выделить мужчин в отдельную группу и приписать им недостаток - это разве не основа сексизма? Она же именно так и сделала.
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ТрактоПоктер
Ответ zzzeeerrrooo
а за что наказывать-то? за какую-то книжку? пусть лучше их жгут чем машины
Тут дело не в сжигании какой то книжки ....
Этим они осознанно оскорбляют большое количество людей.
А нам рассказывают, что надо быть терпимыми и толерантными ко всем....
Потому что оскорблять тех же лгбтэшников - это самый страшный грех
Двойные стандарты или биполярка
+11
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Фан Рубина
Я считаю, что это очень неразумный ответ. Если вы так отвечаете на социально значимые вопросы, обладая положением, позволяющим что-то изменить, это многое говорит о вас как о человеке.

Как раз это ответ разумного человека, которому пофиг на всяких борцунов.
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Локоть Артеста
Сейчас перед Ибрагимовичем извиняться будет.
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like a boss
Это не тот Аслани, точнее не та. Не вводите в заблуждение!
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zzzeeerrrooo
Ответ Н.Ф.
Аслани — шведская футболистка косоварского происхождения. Иначе бы её недовольства прошли мимо меня.
а что не так?
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Н.Ф.
Ответ zzzeeerrrooo
а что не так?
Косовары мусульмане.
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Н.Ф.
Ответ zzzeeerrrooo
Странная логика если я русский то это делает меня христианином?
Не втягивай меня в бесполезный и бесконечный разговор.
Ты и так всё прекрасно понял.
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ТрактоПоктер
Ответ zzzeeerrrooo
этими книжками тоже оскорбляет достаточно много людей но я не припомню что те же лгбтшники угрожали кому-то расправой , самые мирные ребята
Самые мирные ребята, которые постоянно требуют особенно к себе отношения и особенных прав
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zzzeeerrrooo
Ответ Ansu Fati
Из-за того что такие как ты называют священный для миллиарда людей на планете Коран какой-то книжкой им и угражают) имей уважение к мусульманскому миру и мусульмане будут уважать тебя
а мне нужно их уважение?
швеция в топе неверующих стран и в топе самых экономически развитых стран
скандинавы вообще красавцы в этом плане
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zzzeeerrrooo
Ответ ТрактоПоктер
Самые мирные ребята, которые постоянно требуют особенно к себе отношения и особенных прав
швеция страна атеистов это нужно уважать в первую очередь
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Metalloid
Ответ zzzeeerrrooo
не понял вообще моя подруга полукровка она мусульманка или православная? это же так работает
Не путай цивилизованных людей и мусульман.
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