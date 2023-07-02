«Реал» может продать Менди за крупную сумму. В Саудовской Аравии готовят предложение

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Ферлан Менди Футбол

«Реал» допускает продажу Ферлана Менди этим летом.

Как передает As, главный тренер Карло Анчелотти рассчитывает на защитника, так что клуб не планирует его отпускать, но рассмотрит такой вариант, если получит хорошее предложение.

Со ссылкой на Cadena SER сообщается, что такое предложение готовится в Саудовской Аравии.

Контракт француза рассчитан до лета 2025 года, отступные – 250 млн евро.

В сезоне-2022/23 Менди провел в Ла Лиге 18 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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King_X
Если не травмы, когда в форме был - выжигал всё и вся на фланге
С этими травмами и форма не оч, и на поле вообще потерянный какой-то, когда возвращается на небольшой промежуток (будто бы и не встроен в игру совсем), да и почти каждый гол именно он своего игрока теряет
Жаль
+23
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+20
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Ivang King
Ответ King_X
Если не травмы, когда в форме был - выжигал всё и вся на фланге С этими травмами и форма не оч, и на поле вообще потерянный какой-то, когда возвращается на небольшой промежуток (будто бы и не встроен в игру совсем), да и почти каждый гол именно он своего игрока теряет Жаль
Как однажды сказал мой тренер, «если бы не травмы, все были бы чемпионами» )
+14
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+14
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WESTERN-
За крупную его даже Саудиты не купят. Имя у него не крупное
+4
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войд
Ответ sC@ryCloW!
Реал разваливается,Барса с Хави возьмет еще 3-4 титула подряд.
У Реала на данный момент сильнейшая полузащита в мире,осталось прикупить топ напа с правым защем и можно снова громить бчГ🌈 на тренировочных спотифаях)
+7
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omsk1716
Ответ Finding Home
почему-то упустил из виду, не частый зритель. что с ним, кроме травм?
В защите был не плох, но в атаке немного прямолинеен. Ярковыраженый левша. У меня нет статистики, но по ощущениям доходя до штрафной большая половины передач назад или поперек. Возможно у меня ожидания другие после Карлоса и Марсело. Наверное под Винисиусом и нужен защитник домосед.
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G-Karen
Ответ Finding Home
почему-то упустил из виду, не частый зритель. что с ним, кроме травм?
Слишком деревянным стал в плане паса, дриблинга и в целом работы под прессингом.
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Михаил Хромаков
Ответ Val Smith
Думаю речь о цене по которой взяли или около того 40-60 была бы отличная цена.
да как то они особо деньгами не разбрасываются бездумно (именно на трансфер, не на зп), за Брозовича вон как торгуются, за Кессье всего 20, Зиеша забраковали
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Val Smith
Ответ WESTERN-
За крупную его даже Саудиты не купят. Имя у него не крупное
Думаю речь о цене по которой взяли или около того 40-60 была бы отличная цена.
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Амин Чич
Ответ GuruFutbola
Бывшим мчк только дорога в рабство арабское)
а чем арабское рабство отличается от европейского, где оно и было придумано !?
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Михаил Хромаков
Ответ G-Karen
Интересно, суммы трансферов там такие же неадекватные, как и зарплаты?
пока такого не скажешь
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Йозеф Блаттер
Ответ G-Karen
Интересно, суммы трансферов там такие же неадекватные, как и зарплаты?
Ходят слухи что Реал получил за Бензема 40 лямов, так как продлил контракт до перехода.
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SaH4r.
Ответ King_X
Если не травмы, когда в форме был - выжигал всё и вся на фланге С этими травмами и форма не оч, и на поле вообще потерянный какой-то, когда возвращается на небольшой промежуток (будто бы и не встроен в игру совсем), да и почти каждый гол именно он своего игрока теряет Жаль
на счёт "игрока теряет" не соглашусь у вас Милитао еще есть, копия нашего Эрика Гарсии
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rcbkz6mrtd
Реал без болезненно может расстаться с Менди, он был в последнее время мало полезен
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instasamka
За одного крупного верблюда отдадут
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Дмитрий Крутенко
Так у него артрит еще с детства. Еще по молодости он более менее умудрялся выживать, но теперь с возрастом, а ему 28 лет он дает о себе знать. И с возрастом лучше становиться не станет, а наоборот. Поэтому вообще сомневаюсь, что кто-то его купить даже за 5-10 млн.
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Dima Demchenko
Вообще не понимаю этого. По моему он идеальный и не уступает дэвису…
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corazón blanco
Отличное решение, Ферлан классный игрок и первые два сезона провел на высочайшем уровне. За что ему огромное спасибо, но он слишком травматичен и долго набирает форму, а затем следует очередная травма, нужно двигаться дальше.
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sacha2
Заголовок - как всегда: в тексте "хорошее предложение", а не крупную сумму. Хорошую для кого, игрока или клуба?
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G-Karen
Интересно, суммы трансферов там такие же неадекватные, как и зарплаты?
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Finding Home
почему-то упустил из виду, не частый зритель. что с ним, кроме травм?
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