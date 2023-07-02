«Реал» может продать Менди за крупную сумму. В Саудовской Аравии готовят предложение

«Реал» допускает продажу Ферлана Менди этим летом.

Как передает As, главный тренер рассчитывает на защитника, так что клуб не планирует его отпускать, но рассмотрит такой вариант, если получит хорошее предложение.

Со ссылкой на Cadena SER сообщается, что такое предложение готовится в Саудовской Аравии.

Контракт француза рассчитан до лета 2025 года, отступные – 250 млн евро.

В сезоне-2022/23 провел в 18 игр и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.