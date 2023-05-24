«Реалу» интересен Робертсон из-за возможного ухода Менди. Защитника «Ливерпуля» оценивают в 46 млн евро (Daily Mail)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эндрю Робертсон Ферлан Менди Футбол

«Реалу» интересен защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон.

Как пишет Daily Mail, мадридский клуб поместил 29-летнего футболиста в список потенциальных целей на лето.

«Реал» ищет левого защитника в рамках подготовки к возможному уходу Ферлана Менди этим летом. Клуб связывают с Альфонсо Дэвисом из «Баварии», однако немецкий клуб не намерен продавать канадца и надеется продлить с ним контракт. 

Контракт Робертсона с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года. Энди не давал понять, что хочет сменить клуб.

Возможный трансфер оценивается в 40 млн фунтов (около 46 млн евро).

В этом сезоне на счету Робертсона 11 результативных передач в 43 матчах за «Ливерпуль». Его полная статистика доступна здесь.

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40 комментариев

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Ебздрогыч
Как-то он слишком юн. Может, имелся в виду Милнер?
+23
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Seoul Candy
Зачем Мадриду 29 летный фулбек? Что они там скурили ?
+18
-4
+14
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goginho
Ответ Ман Сити
Реал хочет навесами играть? Кроме пробежать и безадресно навесить, у этой древесины нет скиллов. В защите он не такой унылый как Трент, но тоже пустое место.
аж 11 раз "безадресно" навесил
+10
-1
+9
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Liquidozz
Ответ Buzya
а с учётом истории, как британцы играют в Реале - то тут явно весьма и весьма жирная утка, нацеленная на поднятие цены игрока.
А как британцы играют в Реале?
Есть претензии к Бэкхаму, Овену, Макманаману?
+6
-1
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Михаил Хромаков
Ответ Ман Сити
Реал хочет навесами играть? Кроме пробежать и безадресно навесить, у этой древесины нет скиллов. В защите он не такой унылый как Трент, но тоже пустое место.
почему бы и нет, Реал навесами 3 ЛЧ подряд взял да и с МС отскочил навесами
+6
-1
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градус ненависти
Ответ Buzya
а с учётом истории, как британцы играют в Реале - то тут явно весьма и весьма жирная утка, нацеленная на поднятие цены игрока.
Разумеется, все британские игроки одинаковы, и если Вудгейт не заиграл, то больше игроков с этим паспортом подписывать нельзя, несмотря ни на какие игровые характеристики👍
+5
-1
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дамьен
Ответ Buzya
уже подписали Франа Гарсию, нет? нахрена ещё один левый защитник? Алаба есть, Камавинга есть, Начо (пока) есть.
это главная загадка от спортс ру, которую видимо мы должны решать.
+2
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Tun
Ответ Liquidozz
А как британцы играют в Реале? Есть претензии к Бэкхаму, Овену, Макманаману?
Бэйла забыли
+2
0
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Buzya
уже подписали Франа Гарсию, нет? нахрена ещё один левый защитник? Алаба есть, Камавинга есть, Начо (пока) есть.
+1
0
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Милан 737_
Точно по трансфермаркету оценили ...
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GuruFutbola
Замена модрику)
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Arman77
Ответ Buzya
уже подписали Франа Гарсию, нет? нахрена ещё один левый защитник? Алаба есть, Камавинга есть, Начо (пока) есть.
На роль дублера Гарсии
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red hikkikomori
Ответ goginho
аж 11 раз "безадресно" навесил
Он хотел написать "безрадостно")
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Даулет Калмагамбет
Ответ Buzya
уже подписали Франа Гарсию, нет? нахрена ещё один левый защитник? Алаба есть, Камавинга есть, Начо (пока) есть.
Алаба и Камавинга не хотят играть на этой позиции, на случай если продадут Менди ищут
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Ман Сити
Ответ goginho
аж 11 раз "безадресно" навесил
Из 1000 навесов 8 в цель были. 8 раз удачно да.
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Arman77
Ответ Seoul Candy
Зачем Мадриду 29 летный фулбек? Что они там скурили ?
На замену и ротацию в самый раз
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Liquidozz
Ответ Tun
Бэйла забыли
Точно (думал только об англах, забыл валийцев)
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Arman77
Это будет первый шотландец в истории Реала
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Отвёртка
40 млн за лучшего левого защитника в мире? В Дейли Мейл кислотой упарываются?
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llolishe
Забирайте Клоппа
Робертсон сейчас важнее Ливерпулю чем немецкий псих
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Makar Tert
Лучше бы задумались над усилением в нападении, потому что там нестабильный Бензема с Родриго и Асенсио который возможно уйдет
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Liverpool 1892
А еще пишут что Альба скоро свободным агентом станет.
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red hikkikomori
Это Расизм, берут белого колонизатора, вместо африканца, как же так)
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KVENTIN
Ответ Liquidozz
А как британцы играют в Реале? Есть претензии к Бэкхаму, Овену, Макманаману?
К Маке нету, а Вудгейт, Овен, Бекс и Бэйл ничем особенным не отличились. Все играли ниже своего дотрансферного уровня, как минимум.
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НРИ
Лучший деф ливера , наврядли впишется в испанский техничный футбол
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