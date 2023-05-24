«Реалу» интересен Робертсон из-за возможного ухода Менди. Защитника «Ливерпуля» оценивают в 46 млн евро (Daily Mail)
«Реалу» интересен защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон.
Как пишет Daily Mail, мадридский клуб поместил 29-летнего футболиста в список потенциальных целей на лето.
«Реал» ищет левого защитника в рамках подготовки к возможному уходу Ферлана Менди этим летом. Клуб связывают с Альфонсо Дэвисом из «Баварии», однако немецкий клуб не намерен продавать канадца и надеется продлить с ним контракт.
Контракт Робертсона с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года. Энди не давал понять, что хочет сменить клуб.
Возможный трансфер оценивается в 40 млн фунтов (около 46 млн евро).
В этом сезоне на счету Робертсона 11 результативных передач в 43 матчах за «Ливерпуль». Его полная статистика доступна здесь.
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