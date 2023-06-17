Мудрик после 2 ассистов в матче за Украину: «Никогда не сомневайтесь во мне»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия сборная Северной Македонии по футболу квалификация Евро-2024 Виктор Цыганков Ефим Конопля Михаил Мудрик Владислав Ванат Футбол

Михаил Мудрик высказался о матче с Северной Македонией (3:2), в котором сделал два ассиста.

Это первые результативные действия вингера «Челси» и сборной Украины за 8 матчей. Украина в матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024 отыгралась, проигрывая 0:2 к 62-й минуте. Игра закончилась со счетом 3:2.

– Сегодня первый тайм не удался. Какие мысли были? Почему так включились во втором, что изменилось?

– Я не знаю, не могу сказать, что не получилось настроиться на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что «или пан, или пропал», начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это еще не приговор, все возможно. Сражались до конца, рады за команду.

– Все ждали твоего прохода. Во втором тайме удалось. Конопля сказал, что эти моменты у вас отработаны очень хорошо.

– Во-первых, хочу сказать: «Никогда не сомневайтесь во мне».

Во-вторых, с Коноплей у нас и за «Шахтер» были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время.

– Вторая передача – на победный гол Цыганкова. Расскажи о нем.

– Я увидел Ваната и Витю – нужно было выбрать, где красивее пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону, – сказал Мудрик для «Суспільне Спорт».

Трент – десятка, Жиру догнал Анри, у Украины мегакамбэк, Германия проиграла. Только главное о матчах сборных

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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24 комментария

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Arman FCSM
Витас Герулайтис, один из лучших игроков в теннис конца 1970-х – начала 1980-х гг., в 1978 г. стал третьей ракеткой мира. Трудно поверить, но, несмотря на все свои способности, Герулайтис целых 16 раз подряд проигрывал Джимми Коннорсу. Наконец, добившись своего и победив Коннорса в 1980 г., он заявил: «И пусть это станет назиданием каждому. Никто не обыгрывает Витаса Герулайтиса 17 раз подряд!»
+65
-3
+62
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MU<3
Букин после хет-трика в финале кожаный мяч: Никогда не сомневайтесь во мне
+38
-2
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Гильяно
Северная Македония конечно топ команда, где-то на уровне второй десятки Чемпионшип, в лучшем случае))
+26
-4
+22
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valeravalera90
Главный претендент на ЗМ
+12
-2
+10
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King_X
😂😂😂
+10
-1
+9
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Акира_1
Хорош. 2 голевых паса норм ЧСВ поднимают.
+10
-2
+8
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Дамир Байназаров
А что вы от парня хотите, если его донный клуб забил всего 38 голов? Когда один Холланд забивает 36.
Хотя для уровня Чемпионшипа это норма.
В лиге Конференции найдут своих соперников
+9
-4
+5
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Семён Жуйло
Не иначе, как надо сериал снять, про то как Мудрик, после двух ассистов, стал королём футбола. Или гетманом?
+3
-1
+2
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Spaten
Расправил крылья с Македонией))
+1
0
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Уолтер Собчак
Ответ Bishkek Reds
Ты думаешь тут Мудрика объективно хейтят из-за футбольных качеств? Нет. Открой глаза - его тут ненавидят граждане России из-за того, что он украинец и перешёл в Челси. Из-за войны, понимаешь... Был бы Мудрик русским, то его сейчас хвалили и говорили какой-же он топ
Я гражданин России и как любой человек, умеющий мыслить, выступаю против СВО. Однако даже у меня его трансфер вызывает смех, но тут надо осуждать руководство "Челси", а не Мудрика. Ни один игрок из чемпионатов России или Украины не может стоить тех денег, которые заплатили за Михаила. Это идиотский трансфер. За такие деньги можно купить условного Лаутаро Мартинеса или Субименди, Мудрику до них ещё расти и расти.
+3
-2
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ten Hag
Ответ Гильяно
Северная Македония конечно топ команда, где-то на уровне второй десятки Чемпионшип, в лучшем случае))
Топ
Италию выбили в стыковых к ЧМ :)
+2
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Игорь М.
Ответ Гильяно
Северная Македония конечно топ команда, где-то на уровне второй десятки Чемпионшип, в лучшем случае))
Эта Македония выбила Италию из квалификации ЧМ:))
+3
-2
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Геннадий Тёкин
Ответ Arman FCSM
Витас Герулайтис, один из лучших игроков в теннис конца 1970-х – начала 1980-х гг., в 1978 г. стал третьей ракеткой мира. Трудно поверить, но, несмотря на все свои способности, Герулайтис целых 16 раз подряд проигрывал Джимми Коннорсу. Наконец, добившись своего и победив Коннорса в 1980 г., он заявил: «И пусть это станет назиданием каждому. Никто не обыгрывает Витаса Герулайтиса 17 раз подряд!»
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Томаш Спенсер
У основателей Земли все так
Как бить по мирняку, так они херои
Как против РФ, так сразу 🐖 запечённая в леопарду
Так и гордость украины
Как в АПЛ так полные шаровары 💩
Как против Македонии так херой 😅
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AJ44
началось
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valeravalera90
🤣🤣🤣
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Игорь М.
Ответ Уолтер Собчак
Я гражданин России и как любой человек, умеющий мыслить, выступаю против СВО. Однако даже у меня его трансфер вызывает смех, но тут надо осуждать руководство "Челси", а не Мудрика. Ни один игрок из чемпионатов России или Украины не может стоить тех денег, которые заплатили за Михаила. Это идиотский трансфер. За такие деньги можно купить условного Лаутаро Мартинеса или Субименди, Мудрику до них ещё расти и расти.
у них с Лаутаро позиции разные и + к этому Интер бы просил более 100 миллионов за аргентинца (в зимнее ТО цена всегда выше, и он на тот момент недавно стал чемпионом мира). За Субименди, полагаю, тоже около 100 просили бы из-за зимнего ТО.

Им легче было никого не покупать ИЛИ дать доработать Поттеру
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Томаш Спенсер
Ответ Уолтер Собчак
Я гражданин России и как любой человек, умеющий мыслить, выступаю против СВО. Однако даже у меня его трансфер вызывает смех, но тут надо осуждать руководство "Челси", а не Мудрика. Ни один игрок из чемпионатов России или Украины не может стоить тех денег, которые заплатили за Михаила. Это идиотский трансфер. За такие деньги можно купить условного Лаутаро Мартинеса или Субименди, Мудрику до них ещё расти и расти.
Пахнуло релокантом 🤢
Ещё дрожишь или уже успокоился? 😆
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Bishkek Reds
Ты думаешь тут Мудрика объективно хейтят из-за футбольных качеств? Нет. Открой глаза - его тут ненавидят граждане России из-за того, что он украинец и перешёл в Челси. Из-за войны, понимаешь... Был бы Мудрик русским, то его сейчас хвалили и говорили какой-же он топ
Основные претензии к руководству, а не к Мише. Отсылка к национальности - это вообще бредос. На Спортсе как раз наоборот zомбанутых меньшинство
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