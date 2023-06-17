Мудрик после 2 ассистов в матче за Украину: «Никогда не сомневайтесь во мне»

Михаил Мудрик высказался о матче с Северной Македонией (3:2), в котором сделал два ассиста.

Это первые результативные действия вингера « » и сборной Украины за 8 матчей. Украина в матче с Северной Македонией в отборе на Евро-2024 отыгралась, проигрывая 0:2 к 62-й минуте. Игра закончилась со счетом 3:2.

– Сегодня первый тайм не удался. Какие мысли были? Почему так включились во втором, что изменилось?

– Я не знаю, не могу сказать, что не получилось настроиться на эту игру. Возможно, немного усталость сказалась. Но потом, когда поняли, что «или пан, или пропал», начали доставать запасы, которые у каждого были. 0:2 – это еще не приговор, все возможно. Сражались до конца, рады за команду.

– Все ждали твоего прохода. Во втором тайме удалось. Конопля сказал, что эти моменты у вас отработаны очень хорошо.

– Во-первых, хочу сказать: «Никогда не сомневайтесь во мне».

Во-вторых, с Коноплей у нас и за «Шахтер» были такие моменты. Очень рад, что он забил гол, оказался в нужном месте в нужное время.

– Вторая передача – на победный гол . Расскажи о нем.

– Я увидел и Витю – нужно было выбрать, где красивее пас будет, где он будет своевременный. Увидел, что Ванат не готов, а Витя как раз вбегает за спину защитникам. Отдал ему пас в зону, – сказал для «Суспільне Спорт».

Трент – десятка, Жиру догнал Анри, у Украины мегакамбэк, Германия проиграла. Только главное о матчах сборных

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной