«Вулверхэмтон» не продал «Наполи» Килмена за 35 млн евро. За защитника хотят не меньше 40 млн

«Наполи» безуспешно попытался купить Макса Килмена.

Как сообщает The Athletic, « » отказался продать защитника за 35 млн евро. Англичанина, ранее допускавшего выступление за сборную Украины, оценивают минимум в 40 млн евро.

« » видит в замену Ким Мин Чжэ, согласовавшему контракт с «Баварией».

В АПЛ-2022/23 Макс провел 37 матчей. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.