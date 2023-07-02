«Вулверхэмтон» не продал «Наполи» Килмена за 35 млн евро. За защитника хотят не меньше 40 млн
«Наполи» безуспешно попытался купить Макса Килмена.
Как сообщает The Athletic, «Вулверхэмптон» отказался продать защитника за 35 млн евро. Англичанина, ранее допускавшего выступление за сборную Украины, оценивают минимум в 40 млн евро.
«Наполи» видит в Килмене замену Ким Мин Чжэ, согласовавшему контракт с «Баварией».
В АПЛ-2022/23 Макс провел 37 матчей. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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