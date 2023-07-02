«Вулверхэмтон» не продал «Наполи» Килмена за 35 млн евро. За защитника хотят не меньше 40 млн

Теги премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Вулверхэмптон Ким Мин Чжэ Макс Килмен деньги Футбол

«Наполи» безуспешно попытался купить Макса Килмена.

Как сообщает The Athletic, «Вулверхэмптон» отказался продать защитника за 35 млн евро. Англичанина, ранее допускавшего выступление за сборную Украины, оценивают минимум в 40 млн евро.

«Наполи» видит в Килмене замену Ким Мин Чжэ, согласовавшему контракт с «Баварией».

В АПЛ-2022/23 Макс провел 37 матчей. Подробно со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аноним анонимович
а это кто?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Артур
Ответ аноним анонимович
а это кто?
Бывший мини-футболист с украинскими корнями
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Паркер
Ответ Артур Артур
Бывший мини-футболист с украинскими корнями
Так у него паспорт даже Украинский
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий