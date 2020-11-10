Защитник «Вулверхэмптона» Килмен не сможет выступать за Украину. Он заигран за сборную Англии по футзалу

Защитник Макс Килмен не сможет выступать за сборную Украины.

«Насколько я понимаю, все-таки ФИФА прислала письмо , в котором признала, что 8 официальных матчей за национальную сборную Англии (по футзалу – прим. Sports.ru), проведенных Килменом, не позволяют ему выступать в составе сборной Украины.

То есть у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии – футзальную, пляжную или футбольную.

Потому что футзал, пляжный футбол и великий футбол – это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран.

Поэтому я думаю, что история с уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке.

Хотя, насколько я знаю, он проявил серьезное желание – инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом, и у него были большие надежды, что он наденет футболку сборной Украины. Но на сегодня правила такие, что за сборную Украины ему играть не придется», – сообщил журналист Игорь Цыганык.

В ноябре прошлого года Килмен говорил, что для него открыты двери в сборные России или Украины. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что будет рассматривать Килмена, когда тот получит украинский паспорт.

У защитника «Вулвз» 25 матчей за сборную Англии по футзалу. Взлетел из нон-лиги, а теперь готов играть за Россию или Украины