Арбитры отказались работать на игре «Ракува» и «Славии» после конфликта на поле. Начальник польской команды и игроки чешского клуба взяли судейство на себя

Судейская бригада отказалась работать дальше посреди игры «Ракува» и пражской «Славии».

На 11-й минуте товарищеского матча главный арбитр Лино Хайдук и хавбек чемпионов Польши Яннис Папаниколау вступили в перепалку, после которой игрок был удален, но не спешил покидать поле.

« » хотел заменить его на другого футболиста, но рефери не согласился с таким решением, что привело к продолжению напряженного разговора между участниками игры. Вскоре судья позвал своих помощников и ушел с ними в раздевалку, мотивируя это беспокойством за свое здоровое и здоровье своих коллег.

После нескольких минут обсуждения ситуации между представителями команд было решено продолжить матч. Главным судьей стал начальник команды «Ракува» Камил Васковски – у него был опыт работы судьей, и в последний раз он выполнял такие функции в 2020 году на игре третьего дивизиона.

Его ассистентами стали футболисты « » и представитель компании, организовавшей игру.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу чешского клуба.