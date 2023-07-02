Арбитры отказались работать на игре «Ракува» и «Славии» после конфликта на поле. Начальник польской команды и игроки чешского клуба взяли судейство на себя
Судейская бригада отказалась работать дальше посреди игры «Ракува» и пражской «Славии».
На 11-й минуте товарищеского матча главный арбитр Лино Хайдук и хавбек чемпионов Польши Яннис Папаниколау вступили в перепалку, после которой игрок был удален, но не спешил покидать поле.
«Ракув» хотел заменить его на другого футболиста, но рефери не согласился с таким решением, что привело к продолжению напряженного разговора между участниками игры. Вскоре судья позвал своих помощников и ушел с ними в раздевалку, мотивируя это беспокойством за свое здоровое и здоровье своих коллег.
После нескольких минут обсуждения ситуации между представителями команд было решено продолжить матч. Главным судьей стал начальник команды «Ракува» Камил Васковски – у него был опыт работы судьей, и в последний раз он выполнял такие функции в 2020 году на игре третьего дивизиона.
Его ассистентами стали футболисты «Славии» и представитель компании, организовавшей игру.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу чешского клуба.
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