Арбитры отказались работать на игре «Ракува» и «Славии» после конфликта на поле. Начальник польской команды и игроки чешского клуба взяли судейство на себя

Теги высшая лига Чехия Славия Прага высшая лига Польша дисквалификации товарищеские матчи (клубы) происшествия судьи Яннис Папаниколау Ракув Футбол

Судейская бригада отказалась работать дальше посреди игры «Ракува» и пражской «Славии».

На 11-й минуте товарищеского матча главный арбитр Лино Хайдук и хавбек чемпионов Польши Яннис Папаниколау вступили в перепалку, после которой игрок был удален, но не спешил покидать поле.

«Ракув» хотел заменить его на другого футболиста, но рефери не согласился с таким решением, что привело к продолжению напряженного разговора между участниками игры. Вскоре судья позвал своих помощников и ушел с ними в раздевалку, мотивируя это беспокойством за свое здоровое и здоровье своих коллег.

После нескольких минут обсуждения ситуации между представителями команд было решено продолжить матч. Главным судьей стал начальник команды «Ракува» Камил Васковски – у него был опыт работы судьей, и в последний раз он выполнял такие функции в 2020 году на игре третьего дивизиона.

Его ассистентами стали футболисты «Славии» и представитель компании, организовавшей игру.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу чешского клуба.

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4 комментария

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Tristan...
Реал: а что так можно было?
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Святослав Федорович
Цирк уровня Кубка Африки
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Why always me?!
Ответ Мистер Уайт
П**дюлей-то хоть судьям дали за такое неуважение к командам?
Судья удалил игрока Ракова, а пшеки просто решили поменять его на другого. И кто здесь кого не уважает?)
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