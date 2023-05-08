«Ракув» впервые выиграл чемпионат Польши – в 4-й сезон после возвращения в высшую лигу

Чемпион Польши определился за три тура до окончания турнира.

Победителем впервые в истории стал « ». За 31 тур команда Марека Папшуна набрала 71 очко и опережает идущую второй «Легию» на 11 баллов. Оба клуба сегодня проиграли.

«Ракув» выступает в высшей лиге с сезона-2019/20. Последние два года он занимал в чемпионате второе место.

Летом 2021-го клуб из Ченстоховы обыграл «Рубин» в 3-м квалификационном раунде Лиге конференций.