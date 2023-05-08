«Ракув» впервые выиграл чемпионат Польши – в 4-й сезон после возвращения в высшую лигу

Теги высшая лига Польша Легия Ракув Футбол

Чемпион Польши определился за три тура до окончания турнира.

Победителем впервые в истории стал «Ракув». За 31 тур команда Марека Папшуна набрала 71 очко и опережает идущую второй «Легию» на 11 баллов. Оба клуба сегодня проиграли.

«Ракув» выступает в высшей лиге с сезона-2019/20. Последние два года он занимал в чемпионате второе место.

Летом 2021-го клуб из Ченстоховы обыграл «Рубин» в 3-м квалификационном раунде Лиге конференций.

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6 комментариев

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Олег Иванов
Получается, Слуцкий 2 года назад будущему космосу проиграл?
+16
0
+16
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Ansu Fati
31 очко за 31 туров показалось аномально мало, тем более для чемпионства, погуглил, оказалось 71 очко. Исправьте))
+9
0
+9
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dutchtrio
Ответ Дмитрий Васин
От них же Рубин вылетал с незабитым пенальти Хвичи)
Пенальти не забил некий Хакшабанович
+4
0
+4
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Дмитрий Васин
От них же Рубин вылетал с незабитым пенальти Хвичи)
+5
-2
+3
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Lord of Balls
Ответ svyt
что нам пшеки,это враги
завтра у тебя черный день календаря, все победу над вашими вспоминать будут
0
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