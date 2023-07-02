Глава МЛС о Месси: «Лучший игрок в истории выбрал нашу лигу, и это показывает ее место на футбольной карте. Великий момент для североамериканского футбола»
Руководитель МЛС доволен решением Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».
«Мы продолжаем работать над завершением сделки и с нетерпением ждем возможности сделать кое-какие объявления в ближайшее время.
Невозможно быть еще более взволнованным: лучший игрок в истории футбола выбрал МЛС. Думаю, это показывает место МЛС на футбольной карте, а также демонстрирует амбиции «Интера» и то, что этот клуб пытается сделать для развития спорта в южной части Флориды.
Месси оказывает поддержку, он страстный человек, и это будет великий момент для североамериканского футбола», – сказал Дон Гарбер в интервью Sky Sports.
Херардо Мартино: «О Месси говорит вся Америка. О нем говорят игроки НБА и НФЛ. В МЛС едет лучший футболист мира»
З.Ы. Лучший игрок в истории (по крайней мере - XXI века) - Аршавин.
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;
19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;
29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;
21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;
23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;
28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;
27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.
20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
МЛС по-прежнему находится на задворках мирового футбола, это ничего не меняет, увы)