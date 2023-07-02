Глава МЛС о Месси: «Лучший игрок в истории выбрал нашу лигу, и это показывает ее место на футбольной карте. Великий момент для североамериканского футбола»

Руководитель МЛС доволен решением Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Мы продолжаем работать над завершением сделки и с нетерпением ждем возможности сделать кое-какие объявления в ближайшее время.

Невозможно быть еще более взволнованным: лучший игрок в истории футбола выбрал МЛС. Думаю, это показывает место на футбольной карте, а также демонстрирует амбиции « » и то, что этот клуб пытается сделать для развития спорта в южной части Флориды.

оказывает поддержку, он страстный человек, и это будет великий момент для североамериканского футбола», – сказал в интервью Sky Sports.

Херардо Мартино: «О Месси говорит вся Америка. О нем говорят игроки НБА и НФЛ. В МЛС едет лучший футболист мира»