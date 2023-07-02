Глава МЛС о Месси: «Лучший игрок в истории выбрал нашу лигу, и это показывает ее место на футбольной карте. Великий момент для североамериканского футбола»

Теги МЛС Лионель Месси Дон Гарбер Интер Майами Футбол

Руководитель МЛС доволен решением Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Мы продолжаем работать над завершением сделки и с нетерпением ждем возможности сделать кое-какие объявления в ближайшее время.

Невозможно быть еще более взволнованным: лучший игрок в истории футбола выбрал МЛС. Думаю, это показывает место МЛС на футбольной карте, а также демонстрирует амбиции «Интера» и то, что этот клуб пытается сделать для развития спорта в южной части Флориды.

Месси оказывает поддержку, он страстный человек, и это будет великий момент для североамериканского футбола», – сказал Дон Гарбер в интервью Sky Sports.

Херардо Мартино: «О Месси говорит вся Америка. О нем говорят игроки НБА и НФЛ. В МЛС едет лучший футболист мира»

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20 комментариев

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Пацанчик реальный
Ответ Человек1991
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Как отметил «День Гордости»?У вас с остальными друзяшками был выездной корпоратив или вы где-тому кого-то в гостях собирались?Что делали?Как отмечали?
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Фан Рубина
Её место на футбольный карте - ненапряжный дом престарелых для игроков, которые собираются зарабатывать на личном бренде.

З.Ы. Лучший игрок в истории (по крайней мере - XXI века) - Аршавин.
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Red_Marlboro_
Ответ Александр Азгалдян
Рома 3-0 Ливерпуль 4-0 Бавария... тут вообще 18+.
Привет мадридист,это то ты помнишь,надеюсь,что про это ты тоже не забыл
20 ноября 2004 года: «Барселона» – «Реал» – 3:0;

19 ноября 2005 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

2 мая 2009 года: «Реал» – «Барселона» – 2:6;

29 ноября 2010 года: «Барселона» – «Реал» – 5:0;

21 ноября 2015 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4;

23 декабря 2017 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3;

28 октября 2018 года: «Барселона» – «Реал» – 5:1;

27 февраля 2019 года: «Реал» – «Барселона» – 0:3, матч проходил в рамках Кубка Испании.

20 марта 2022 года: «Реал» – «Барселона» – 0:4.
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Александр Опёнышев
Это говорит лишь о том, что Лео спокойно хочет допинать остаток своей карьеры, ведь такого давления и внимания в млс к нему не будет, как это было в Барселоне или ПСЖ, никто не спросит за неудачи, вот и всё
МЛС по-прежнему находится на задворках мирового футбола, это ничего не меняет, увы)
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R
Пеле даже заглядывал, да и ЧМ94 был, но футбол и МЛС так и не стали чем-то привлекательным для мира и внутри США. Может, интернет и новый маркетинговый подход продвинут?!
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Человек1991
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Сергей Зайцев
Не американо фут лучше ,но поддержать АА(эй-эй) Африки - Азии ещё лучше да ещё и чистые лучше деньги.
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**Iscander**
Ага, если бы не деньги, кто бы вообще знал про ваш соккер.
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Atsuktuvas
А ведь могли утереть нос америкосам переманив Месси в РПЛ и Лигу Чемпионов БРИКС. Неужели денег не хватило ?
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Крыс Пол
Сауди Про Лиг так-то покруче будет
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