«Реал» следит за Фреснедой из «Вальядолида». Мадридцам понравилось, как 18-летний защитник сыграл против них

Теги Боруссия Дортмунд Интер Милан Ювентус Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Вальядолид Иван Фреснеда Футбол

Игрок «Вальядолида» привлек внимание «Реала». 

Мадридский клуб следит за правым защитником Иваном Фреснедой, сообщает Relevo. Представителям «Реала» понравилось, как 18-летний игрок сыграл в матче против них.

Сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет 30 миллионов евро. Однако в конце она может вырасти до 45 миллионов при достижении определенных целей к концу сезона. 

Также сообщается об интересе дортмундской «Боруссии», «Арсенала», «Ньюкасла», «Ювентуса», «Интера» и «Милана» к услугам игрока. 

В текущем сезоне Ла Лиги Фреснеда провел 7 матчей. Его статистику можно найти здесь

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fireman7
Купят за 80 млн, опыт есть))
И кого из защитников Мадрид приобрёл за 80 миллионов? Так-то в Примере самое дорогой трансфер защитника - Кунде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В профиле рост 162. Думаю, это ошибка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Толстюк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не может быть что Челси он не интересен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Так и не понял, почему тебя именно я заинтересовал со скромными 7 комментариями в день:) Может тебе цифра нравится?:) Иди ою этом лучше со Шмалерком поговори:)😀
Заинтересовало твое задротство на спортсе, а не ты)
Мне не интересен средний процент комментариев в день, т к ты мог зарегистрироваться в 2011, а начать писать комментарии в 2014 (по 5 в месяц), я лишь вижу, тебя на каждой ветке, куда сам зайду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Марина Быстрова
Нацистский прихвостень лесных братьев ты
Чего?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
У тебя плохо с логикой, ты первые несколько лет на сайте мог писать 5 комментариев в месяц, и только потом начать строчить комментарии как зумерок-задротер. Когда бы я не зашел на Спортс, ты повсюду, на любой ветке. И для того, чтобы написать 7 комментариев, нужно для начала найти новость, прочитать заголовок и саму новость, придумать что написать, а это не 2 минуты)
Так и не понял, почему тебя именно я заинтересовал со скромными 7 комментариями в день:) Может тебе цифра нравится?:) Иди ою этом лучше со Шмалерком поговори:)😀
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthurino
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
У тебя плохо с логикой, ты первые несколько лет на сайте мог писать 5 комментариев в месяц, и только потом начать строчить комментарии как зумерок-задротер. Когда бы я не зашел на Спортс, ты повсюду, на любой ветке. И для того, чтобы написать 7 комментариев, нужно для начала найти новость, прочитать заголовок и саму новость, придумать что написать, а это не 2 минуты)
Оставь ребенка в покое, у него каникулы в школке, как всегда домашку по окружающему миру оставил на последний день. В этом весь ригоберка, жертвует всем ради спортса и Роналду
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
У тебя плохо с математикой, если поделить количество комментариев на дни на сайте, у меня в среднем их 7 в день:) Это максимум 2 минуты времени:) Придумывай свои сказки дальше:))
У тебя плохо с логикой, ты первые несколько лет на сайте мог писать 5 комментариев в месяц, и только потом начать строчить комментарии как зумерок-задротер. Когда бы я не зашел на Спортс, ты повсюду, на любой ветке. И для того, чтобы написать 7 комментариев, нужно для начала найти новость, прочитать заголовок и саму новость, придумать что написать, а это не 2 минуты)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Быстрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Пропуская в каждом матче, мчк начал о чем-то догадываться 🤣
Нацистский прихвостень лесных братьев ты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кондитер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
А чего нет, бабки есть, на работу ходить не надо:) Завидуешь?:)
Бабки есть ...

Прохор Шаляпин ты наш
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
Даже так, есть уйма вещей интереснее, чем жить на спортс ру и в день оставлять по сотне однотипных комментариев. Странные интересы у людей
У тебя плохо с математикой, если поделить количество комментариев на дни на сайте, у меня в среднем их 7 в день:) Это максимум 2 минуты времени:) Придумывай свои сказки дальше:))
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdu Giyasov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
риал меньше чем клуп:)
🤡
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Элхан Дюшеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
А чего нет, бабки есть, на работу ходить не надо:) Завидуешь?:)
Ну конечно бабки есть, мама то твоя работает чтобы тебя прокормить)
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
А чего нет, бабки есть, на работу ходить не надо:) Завидуешь?:)
Даже так, есть уйма вещей интереснее, чем жить на спортс ру и в день оставлять по сотне однотипных комментариев. Странные интересы у людей
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xabi Alonso78
Ты че, живешь на Спортсе? В день по сотне комментариев стабильно
А чего нет, бабки есть, на работу ходить не надо:) Завидуешь?:)
+3
-11
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fireman7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Купят за 80 млн, опыт есть))
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
риал меньше чем клуп:)
Ты че, живешь на Спортсе? В день по сотне комментариев стабильно
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В свое время играл в разных командах Хувениля и один сезон провел в Кастильи.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давно уже нет такого, что интересуются игроком после удачной игры. За этим парнем следят с самого начала сезона
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-16
-16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий