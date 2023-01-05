«Реал» следит за Фреснедой из «Вальядолида». Мадридцам понравилось, как 18-летний защитник сыграл против них
Игрок «Вальядолида» привлек внимание «Реала».
Мадридский клуб следит за правым защитником Иваном Фреснедой, сообщает Relevo. Представителям «Реала» понравилось, как 18-летний игрок сыграл в матче против них.
Сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет 30 миллионов евро. Однако в конце она может вырасти до 45 миллионов при достижении определенных целей к концу сезона.
Также сообщается об интересе дортмундской «Боруссии», «Арсенала», «Ньюкасла», «Ювентуса», «Интера» и «Милана» к услугам игрока.
В текущем сезоне Ла Лиги Фреснеда провел 7 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Мне не интересен средний процент комментариев в день, т к ты мог зарегистрироваться в 2011, а начать писать комментарии в 2014 (по 5 в месяц), я лишь вижу, тебя на каждой ветке, куда сам зайду
Прохор Шаляпин ты наш