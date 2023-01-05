«Реал» следит за Фреснедой из «Вальядолида». Мадридцам понравилось, как 18-летний защитник сыграл против них

Игрок «Вальядолида» привлек внимание « ».

Мадридский клуб следит за правым защитником Иваном Фреснедой, сообщает Relevo. Представителям «Реала» понравилось, как 18-летний игрок сыграл в матче против них.

Сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет 30 миллионов евро. Однако в конце она может вырасти до 45 миллионов при достижении определенных целей к концу сезона.

Также сообщается об интересе дортмундской « », « », «Ньюкасла», « », «Интера» и « » к услугам игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги Фреснеда провел 7 матчей. Его статистику можно найти здесь.