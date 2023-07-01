Клуб РПЛ ведет переговоры о трансфере форварда сборной Бразилии Габигола (Metaratings)
Форвард «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в Мир РПЛ.
По данным Metaratings, российский клуб ведет переговоры с нападающим по прозвищу Габигол. Переговоры находятся в активной стадии. Футболист заинтересован в трансфере, сделку могут оформить этим летом.
Барбоза выступает за «Фламенго» с января 2020 года. Ранее он играл за «Интер», «Бенфику» и «Сантос». Форвард является двукратным чемпионом Бразилии, трехкратным обладателем Кубка Либертадорес и олимпийским чемпионом.
Барбоза дважды становился лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес и чемпионата Бразилии.
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Пари Сен НН?
Фламенго хочет Вендела и Клаудиньо
Зениту нужен нап
Что же это за неназванный клуб?
Зенит не интересуется бразильцами :)
#irony