Клуб РПЛ ведет переговоры о трансфере форварда сборной Бразилии Габигола (Metaratings)

Форвард «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

По данным Metaratings, российский клуб ведет переговоры с нападающим по прозвищу Габигол. Переговоры находятся в активной стадии. Футболист заинтересован в трансфере, сделку могут оформить этим летом.

Барбоза выступает за «Фламенго» с января 2020 года. Ранее он играл за «Интер», «Бенфику» и «Сантос». Форвард является двукратным чемпионом Бразилии, трехкратным обладателем Кубка Либертадорес и олимпийским чемпионом.

Барбоза дважды становился лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес и чемпионата Бразилии.