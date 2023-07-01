Клуб РПЛ ведет переговоры о трансфере форварда сборной Бразилии Габигола (Metaratings)

Теги Фламенго высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия возможные трансферы Габриэл Барбоза Футбол

Форвард «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

По данным Metaratings, российский клуб ведет переговоры с нападающим по прозвищу Габигол. Переговоры находятся в активной стадии. Футболист заинтересован в трансфере, сделку могут оформить этим летом.

Барбоза выступает за «Фламенго» с января 2020 года. Ранее он играл за «Интер», «Бенфику» и «Сантос». Форвард является двукратным чемпионом Бразилии, трехкратным обладателем Кубка Либертадорес и олимпийским чемпионом.

Барбоза дважды становился лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес и чемпионата Бразилии.

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35 комментариев

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Кузбасс
По данным Metaratings, российский клуб ведет переговоры с нападающим по прозвищу Габигол.
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Пари Сен НН?
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T622222
На З начинается на Т заканчивается 😀
+22
-11
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Алексей Крапивкин
Барбоза играет во Фламенго
Фламенго хочет Вендела и Клаудиньо
Зениту нужен нап
Что же это за неназванный клуб?
+8
-3
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Причёска Бэйла
Ответ Алексей Крапивкин
Барбоза играет во Фламенго Фламенго хочет Вендела и Клаудиньо Зениту нужен нап Что же это за неназванный клуб?
Много Фламенго хочет. Они даже один трансфер не потянут. Обмен с доплатой за Вендела неплохо, если он сам решил уйти. Но вообще Metaratings - помойка, поэтому всерьёз что-то обсуждать не имеет смысла.
+3
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Arturitto
В Факел,к бабке не ходи
+6
-4
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Дмитрий9779
Ответ Иван Новиков
Кроме шапито больше некому вести переговоры.
Думаешь Спартак заинтересован?Очень даже возможно.
+5
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Мерген Морозов
десятый бразилец в зените
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Rust Kadus
Ответ Arti22
Спартак
Именно
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Фан Рубина
Ответ Очки Дани Алвеса
Это достаточно знаковый игрок из Южной Америки. Нужно быть полным болваном, чтобы со всеми Либертадоресами и неплохим бекграундом переехать сейчас в РПЛ, а не в ту же арабскую лигу.
РПЛ - сильнейшая лига мира. Не все выбирают арабские деньги.
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Алекс 777
Ответ T622222
На З начинается на Т заканчивается 😀
3алупант
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Viktоr
Ответ T622222
На З начинается на Т заканчивается 😀
Балтика. Усиляются под вышку.
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Marina_Greta
Ответ Niko [Ars]
Зилант?
Зенит же, куда бразилец ещё может уйти у нас в РПЛ)
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Злодей Спб
Ну нет, не может быть, чтобы в Зенит.
Зенит не интересуется бразильцами :)
#irony
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Roman Araslanov
А когда то большим талантом считался…
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Мужанов Дмитрий Александрович
Неужели кто-то из конкурентов Зенита решил по настоящему поработать в поисках игроков чтобы наконец у нас была интрига в чемпионате. Хотя вряд ли, проще рассказывать байки о заговоре, а Габигол видимо перейдёт в Зенит.
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adminS.ru
Факел по любому)
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Arti22
Спартак
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red hikkikomori
А как же кокогол?)
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Marina_Greta
В Интере он конечно провалился, но РПЛ потянет вполне, так ято выглядит интересным вариантом.
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За Валенсию с 1999
В чай перейдёт
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ariuntrius
Урал наверное
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Los Galácticos
Габигол в свои 26 уже легенда чемпионата Бразилии с двумя кубками Либертадорес, не понимаю зачем ему ехать в это болото.
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Фан Рубина
Габигол - это в медиалигу.
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noti22
Габигол уже локальная легенда в Бразилии, на кой ему ехать в РПЛ?
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