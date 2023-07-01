Семак о 3:1 с «Нефтчи»: «Хорошо для контрольного матча. Ду Кейрос понравился, потенциал большой»

Сергей Семак оценил игру «Зенита» в матче Кубка PARI Премьер с «Нефтчи» (3:1).

«Хорошая игра для контрольного матча. Это то, что нам нравится: играть дома, соперничать с хорошими командами. Игра в исполнении команды понравилась. Хотели сегодня, чтобы ребята провели 60-70 минут, для первой игры не хотелось бы увидеть травмы или повреждения. Это удалось. Думаю, болельщикам наша игра понравилась.

Конечно, мы смотрим на состояние игроков, пробуем различные схемы. По ходу сезона могут пригодиться разные системы игры. Нужно смотреть на взаимодействие и взаимосвязи. Да, состояние не оптимальное. Поэтому мы пока меньше обращаем внимание на брак и ошибки.

мне понравился – по расположению, по движению. Во втором тайме заменили, потому что долго не играл. Но у него большой потенциал. Молодец, оставил хорошее впечатление.

Мы называем его просто Ду. Ему сложно адаптироваться к тренировкам, он попал в подготовительный этап, где тренировки сложные, ребята недовосстанавливаются, надо вкатиться. Но, учитывая, что он не играл с апреля, он вышел и не выпадал. Учитывая сложности – новая страна и большая пауза – он действовал хорошо. Мы попробовали его повыше в тройке и вторым опорным – и там, и там он смотрелся неплохо», – сказал главный тренер « ».