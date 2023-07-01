Тренер «Нефтчи» про 1:3 с «Зенитом»: «Мы играли с клубом с огромным бюджетом. У них два состава одинаковых футболистов»
Тренер «Нефтчи» прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в рамках Кубка PARI Премьер .
«Вы сами видели, что мы играли с клубом с огромным бюджетом. У «Зенита» два состава одинаковых футболистов. Мы в этом плане отстаем.
Некоторые ребята недавно вернулись после отпуска. Им тяжело. В конце выпустили совсем молодых игроков. Но я все равно благодарен футболистам за их характером. За их самоотверженность», – сказал Игорь Гетман.
Повезло, что не стали Кракена (Алипа) выпускать, там бы вообще разгромом дело закончилось