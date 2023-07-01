Тренер «Нефтчи» про 1:3 с «Зенитом»: «Мы играли с клубом с огромным бюджетом. У них два состава одинаковых футболистов» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Нефтчи Игорь Гетман Кубок PARI Премьер Футбол

Тренер «Нефтчи» прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в рамках Кубка PARI Премьер .

«Вы сами видели, что мы играли с клубом с огромным бюджетом. У «Зенита» два состава одинаковых футболистов. Мы в этом плане отстаем.

Некоторые ребята недавно вернулись после отпуска. Им тяжело. В конце выпустили совсем молодых игроков. Но я все равно благодарен футболистам за их характером. За их самоотверженность», – сказал Игорь Гетман.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Бабенко
Легенды о двух составах Зенита, как видно, простираются далеко за пределы нашей любимой Родины. Вот эти легенды мирового футбола как Козлов, Гойло, Одоевский.

Повезло, что не стали Кракена (Алипа) выпускать, там бы вообще разгромом дело закончилось
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий