Экс-хавбек «МЮ» и сборной Англии Клеверли закончил карьеру в 33 года из-за травмы

Теги Манчестер Юнайтед Уотфорд Уиган Эвертон Астон Вилла Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Лестер чемпионшип Том Клеверли Футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли завершил карьеру.

33-летний англичанин принял это решение из-за травмы. С 2017 года он играл за «Уотфорд». 

Клеверли – воспитанник «Манчестер Юнайтед», он находился в системе клуба с 2000 по 2015 год. В этот период он также выступал за «Лестер», «Уотфорд», «Уиган» и «Астон Виллу» на правах аренды. В составе «МЮ» Клеверли стал чемпионом Англии в 2013 году и выиграл Суперкубок страны в 2011-м и 2013-м.

С 2015 по 2017 год права на полузащитника принадлежали «Эвертону». 

В рамках АПЛ Том сыграл 242 матча и забил 15 голов. За сборную Англии он провел 13 игр. 

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5 комментариев

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QWertY
Чемпион АПЛ☝🏻
+3
0
+3
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Dm Kznts
ого
помним
+2
0
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Ronny92
Мда, и когда-то с подобными футболерами САФ кубки выигрывал. Сейчас даже Бруну нифига не гарант успеха
+2
0
+2
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Kazbek Ilyassovskiy
Если не ошибаюсь, он такой вот травмат. В 11 году неплохо начинал играть, но его поломали. И та травма затормозила его прогресс. Звёзд с неба не хватал, конечно. Но в любом случае та травма застопорила и без того хиленькое развитие. А потом совсем сдался.
+1
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