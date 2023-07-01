Экс-хавбек «МЮ» и сборной Англии Клеверли закончил карьеру в 33 года из-за травмы
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли завершил карьеру.
33-летний англичанин принял это решение из-за травмы. С 2017 года он играл за «Уотфорд».
Клеверли – воспитанник «Манчестер Юнайтед», он находился в системе клуба с 2000 по 2015 год. В этот период он также выступал за «Лестер», «Уотфорд», «Уиган» и «Астон Виллу» на правах аренды. В составе «МЮ» Клеверли стал чемпионом Англии в 2013 году и выиграл Суперкубок страны в 2011-м и 2013-м.
С 2015 по 2017 год права на полузащитника принадлежали «Эвертону».
В рамках АПЛ Том сыграл 242 матча и забил 15 голов. За сборную Англии он провел 13 игр.
помним