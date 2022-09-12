Матчи 8-го тура АПЛ не планируют переносить. FA рекомендовала провести минуту молчания и использовать траурные повязки

Матчи восьмого тура , вероятнее всего, пройдут по расписанию.

Игры седьмого тура чемпионата Англии были перенесены из-за смерти Елизаветы II. Сообщалось, что игры 8-го тура могут перенести на другие даты, поскольку для организации похорон королевы Великобритании, которые пройдут в понедельник, 19 сентября, потребуются большие ресурсы полиции.

ассоциация Англии (FA) сообщила, что все дальнейшие матчи в футбольных лигах можно будет провести в запланированные даты. Исключением станут матчи, назначенные на понедельник (игр АПЛ в этот день нет). FA отметила, что окончательные решения о проведении матчей останутся за местными властями.

Организация порекомендовала лигам и клубам организовать минуту молчания в память о Елизавете II, а также по возможности использовать черные траурные повязки.

Матчи 8-го тура АПЛ назначены на даты с 16 по 18 сентября.