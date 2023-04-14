Бывшая пресс-атташе «Динамо»: «Многие писали, что Медведева меня вытеснила. Но я знаю свою ценность и понимаю, что мы с Женей играли на разных полях»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная России женское катание Евгения Медведева Полина Лысенко Фигурное катание

Бывшая пресс-атташе «Динамо» заявила, что ее уход из клуба не связан с фигуристкой Медведевой.

— Не самая ходовая, но смешная версия про твой уход из «Динамо» — про ревность к Медведевой.

— Ревности и быть не могло. Женя привлекает новую аудиторию — у ее работы другая задача. Она не журналист и никак со мной не конкурировала. Женя старается, но у нее ведь не профессиональные интервью. «Футбольное катание» — скорее шоу, а не глубокая беседа. Это тоже интересно и нужно, но в другой плоскости.

Женя не смогла бы «подсидеть» меня и заменить — тут надо быть все-таки именно журналистом. Понимать, как подойти к человеку, о чем поговорить, как это сделать — такая работа сложнее студийных шоу. Кто-то говорит, что журналистом можно стать и без образования — и все же оно тоже играет роль.

— Пример Алины Загитовой тоже это показывает?

— Согласна, да.

О том, что Медведева меня вытеснила, писали многие. Но я знаю свою ценность и понимаю, что мы с Женей играли на разных полях. Просто ее было много в последнее время, а меня — наоборот. В итоге так совпало, что я еще и ушла.

— С Женей ты общалась?

— Знакомы, здоровались. Но мы с ней совершенно разные. Желания сблизиться не возникло, – сказала Лысенко

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?

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22 комментария

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Михаил Енилин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А дальше-то что?
епт
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Ответ scorp19
А какую такую аудиторию пытается привлечь Динамо с помощью Медведевой ? Они планируют отнять звание самой масштабной женской поддержки у Локомотива ?
Мне кажется, у них получается
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Михайло Данилов
Читал полностью интервью, приятно было, что ни раз акцентировала, что Динамо для нее все же не только работодатель, а любимый клуб и семья. Есть ощущение какой то легкой обиды, но возможно я ошибаюсь. Спасибо и удачи Полине в ее будущих проектах, все что она делала для клуба было на очень хорошем и высоком уровне. А обвинять ее или как то привязывать к кривым результатам команды - бред.
+3
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Toba Door
А что у Алины не получилось? У неё все о Кей, только настоящие журналисты из-за зависти к ней, не могут спать спокойно, их хейтерские статейки без упоминая имени Алины не покупаются, вот и здесь пришлось её упомянуть, фамилия Медведева не так продаваема
+5
-2
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Футбол, хоккей итд
Ответ Кеша
Жаль что ушла - была на своем месте ! Красавица ! Сомневаюсь , что Медведева окажется на своем месте , как работник . Удачи Вам Полина . Вы профессионал своего дела и без достойной работы не останетесь - будете востребованы .
Спасибо, что имя журналиста упомянули, а то я в тексте его не обнаружил.
+3
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шампион
Народ стал забывать великую чемпионку.
5-6 комментариев в новостях про МЖ.
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pffwybnyfz
Вообще по барабану на нее было, а сейчас подавно. Чисто пассажир)))
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закрыт по беспределу
Ответ Tatiana Novikova
Накинула и на Медведеву и на Загитову.. ну такая уж ценная девушка - журналист.
Где она накинула?
Всего лишь сказала о разной специфике.
+6
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блОК
Ответ Hong Kil
Девушка несколько раз подчеркнула, что она журналист. И что она ценность.
Она закончила журфак МГУ с красным дипломом
+3
-1
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Дмитрий Малахов
По мне так девушка только свою личную аудиторию увеличивала.Не уверен что у болел Динамо помимо результата сильно интересуют глубокие интервью с игроками,которые как личности к сожалению мало что из себя представляют
+8
0
+8
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Маргарита В Сафронова
Про Алину "ценные журналисты" уже стали говорить осторожно...)))
+5
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Филипп Петров
Ну и?
А дальше-то что?
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Tatiana Novikova
Накинула и на Медведеву и на Загитову.. ну такая уж ценная девушка - журналист.
+10
-6
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Charliz
Ответ Неволяшка
Без Загитовой Медведеву подать уже совсем никак? Влоги Алины были замечательные, сама придумывала вопросы, сама их задавала и всем было интересно.
Без Алины никого не подают уже)
+11
-8
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Филипп Петров
Ответ Hong Kil
Девушка несколько раз подчеркнула, что она журналист. И что она ценность.
Ну и?
+6
-4
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Кеша
Жаль что ушла - была на своем месте ! Красавица ! Сомневаюсь , что Медведева окажется на своем месте , как работник . Удачи Вам Полина . Вы профессионал своего дела и без достойной работы не останетесь - будете востребованы .
+11
-6
+5
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Лакс
Девушка еще успевает продолжать папину работу в "Что.Где.Когда" и её приглашают работать много куда.
https://www.sports.ru/mediafootball/1115039586-polinu-lysenko-priglashayut-kluby-medialigi-i-rfs-ona-ushla-iz-press-s.html
+4
-2
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Клирик
Может не лучшее сравнение, но Альфа банк как то тоже на работу Моргенштерна взял.
Пострадали многие))
Вместо притока клиентов из молодёжи, плюнув ушли взрослые и богатые.
+3
-2
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Hong Kil
Девушка несколько раз подчеркнула, что она журналист. И что она ценность.
+15
-6
+9
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Антон Ивонов
просто в Динамо решили раскатить шары НА РАЗНЫЕ ЛУЗЫ...
0
-1
-1
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Неволяшка
Без Загитовой Медведеву подать уже совсем никак? Влоги Алины были замечательные, сама придумывала вопросы, сама их задавала и всем было интересно.
+19
-16
+3
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scorp19
А какую такую аудиторию пытается привлечь Динамо с помощью Медведевой ? Они планируют отнять звание самой масштабной женской поддержки у Локомотива ?
+6
-3
+3
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