Бывшая пресс-атташе «Динамо»: «Многие писали, что Медведева меня вытеснила. Но я знаю свою ценность и понимаю, что мы с Женей играли на разных полях»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» заявила, что ее уход из клуба не связан с фигуристкой Медведевой.

— Не самая ходовая, но смешная версия про твой уход из « » — про ревность к .

— Ревности и быть не могло. Женя привлекает новую аудиторию — у ее работы другая задача. Она не журналист и никак со мной не конкурировала. Женя старается, но у нее ведь не профессиональные интервью. «Футбольное катание» — скорее шоу, а не глубокая беседа. Это тоже интересно и нужно, но в другой плоскости.

Женя не смогла бы «подсидеть» меня и заменить — тут надо быть все-таки именно журналистом. Понимать, как подойти к человеку, о чем поговорить, как это сделать — такая работа сложнее студийных шоу. Кто-то говорит, что журналистом можно стать и без образования — и все же оно тоже играет роль.

— Пример Алины Загитовой тоже это показывает?

— Согласна, да.

О том, что Медведева меня вытеснила, писали многие. Но я знаю свою ценность и понимаю, что мы с Женей играли на разных полях. Просто ее было много в последнее время, а меня — наоборот. В итоге так совпало, что я еще и ушла.

— С Женей ты общалась?

— Знакомы, здоровались. Но мы с ней совершенно разные. Желания сблизиться не возникло, – сказала .

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?