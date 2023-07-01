Губернатор Калининградской области о задаче «Балтики» в РПЛ: «Попасть в десятку и в ней закрепиться. Пойти путем «Оренбурга»
Антон Алиханов назвал задачу «Балтики» в дебютном сезоне Мир РПЛ.
— Какая стоит задача перед командой на сезон в РПЛ?
— Задача достаточно простая — попасть в десятку и в ней закрепиться. Понятно, что сложно сейчас говорить о чем-то ином. Но нужно не быть в зоне вылета, а быть в десятке.
Пойти путем «Оренбурга» — все команды, выходящие в РПЛ, хотят, чтобы первый сезон у них получился, как у «Оренбурга», – сказал губернатор Калининградской области.
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