Хави хочет видеть Кубо в «Барсе». Отступные вингера – 60 млн евро, «Реал» и «Сосьедад» получат по 30 млн в случае их активации

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Такефуса Кубо деньги Футбол

«Барселоне» интересен вингер «Сосьедада» Такефуса Кубо, который ранее принадлежал «Реалу».

По данным As, Хави хотел бы видеть японца в команде. По желанию главного тренера руководство «Барсы» стало изучать возможные варианты подписания 21-летнего вингера. Представители каталонцев пообщались с агентом игрока и выяснили, какова его контрактная ситуация.

Прошлым летом «Реал» продал Кубо в «Сосьедад» за 6 млн евро и сохранил право приоритетного выкупа, а также 50% экономических прав на футболиста. В контракте Такефусы с «Реал Сосьедад» прописаны отступные в размере 60 млн евро. Если кто-то их активирует, то «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид» получат по 30 млн евро.

У «Реала» нет планов на Кубо несмотря на то, что после получения испанских паспортов Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао у клуба достаточно мест для игроков не из Евросоюза. Если бы «Мадрид» захотел вернуть вингера, то имел бы право выплатить 50% от суммы отступных или договориться с «Сосьедадом».

В «Барселоне» более чем уверены, что Кубо станет отличным усилением и не сомневаются, что он впишется в игру команды. Он всегда нравился Хави. Еще с тех пор, как Кубо занимался в академии «Барсы», он казался игроком, способным делать разницу. Его уход в «Реал» стал ударом для «Барсы» – им было жаль терять такого игрока.

«Барселона» получила положительные отчеты по Кубо – клуб устраивают его возраст (21 год), физическая готовность, скорость, креативность и быстрота принятия решений. Его оценивают как игрока в стиле «Барсы».

Такефуса знает об интересе со стороны «Барсы», так как он постоянно общается с представителями клуба еще со времен обучения в Ла Масии.

Для осуществления трансфера есть много препятствий. Во-первых, Кубо счастлив в «Сосьедаде». Во-вторых, финансовые возможности «Барселоны» ограничены. Без продажи кого-то из важных игроков покупка Кубо практически невозможна. В-третьих, против перехода Такефусы в «Барсу» может выступить «Реал».

В этом сезоне Кубо забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 26 матчах за «Сосьедад» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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41 комментарий

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Fuck Yu
Нравятся комментарии типа: нет, не надо, перебежчик, нужен другой, плохой и т.д. и т.п. Очень смешно. Вы идите и советуйте своим российским клубам кого брать, а кого нет, а Хави и КО уж сами разберутся кто им нужен, а кто нет.
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Маршал Ней
История знает случаи, когда игрок не нужный Реалу переходил в Барсу и выступал очень даже хорошо. Нов данном случае, не вижу, чем Кубо лучше тех, кто уже имеются в составе. Даже цена и та не является его преимуществом.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Михаил Корж
Назовешь нормальных вингеров в Барсе кроме Дембеле и возможно Рафиньи? Я думаю что нет 😁.
Так Кубо справа играет. Как и Дембеле и Рафинья, которые вдвоем обошлись барсе в 200млн.
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Бимбо TV
Ответ pq
КУБинские сигары же
Ну хоть на что то надеются же!!!
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&_Bishep_&
Из Хави получился бы очень плохой спортивный директор. В трансферах у него почти всё в молоко...
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Александр Граф
Ответ Михаил Корж
Назовешь нормальных вингеров в Барсе кроме Дембеле и возможно Рафиньи? Я думаю что нет 😁.
Торрес после похода к психологу
+3
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ljolik888
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Согласен, летом нужно будет искать цф(у Левандовски должна быть замена, да и в следующем сезоне он станет ещё старше, поэтому неизвестно как будет играть) и кого-то в центр полузащиты, на позицию Бускетса(хотя там возможно будет играть де Йонг)
Согласен - правда ещё нужен правый защитник .
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Вячеслав Новиков
Не нужный вариант, есть проблемы в других линиях, замена Буси и ЦФ нужен на замену Лёве, а так нужно наигрывать этот состав
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pq
Ответ Бимбо TV
Они что там курят интересно... То Асенсио, то Кубо. Перебежчики нам не нужны!!!
КУБинские сигары же
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Бимбо TV
Костяк уже есть, пора искать точечные усиления среди не распиаренной молодежи, если не станут топом продать можно...
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Бимбо TV
Они что там курят интересно... То Асенсио, то Кубо. Перебежчики нам не нужны!!!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ ljolik888
Нет , не надо - есть позиции куда более проблемные .
Согласен, летом нужно будет искать цф(у Левандовски должна быть замена, да и в следующем сезоне он станет ещё старше, поэтому неизвестно как будет играть) и кого-то в центр полузащиты, на позицию Бускетса(хотя там возможно будет играть де Йонг)
+2
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бек саидов
Ответ белошип
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Иштвана Ковача надо купить, если хотят выиграть как реал.
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Муслим Атангулов
максимум 25млн за него
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Flow market Victor Mercedes
Ответ otchim kaloeda
Сколько агрессии в простом комменте..Ты обижен на жизнь?
Он обижен на Барсу, Эвребе и Иньесту из-за гола в том самом матче против Челси
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Муслим Атангулов
Реал покупает из академии Барса игрока за маленькую сумму , а потом продаёт этого игрока Барсе за 60млн
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Андрей Хенто
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Интересно кто из них сейчас... хуже?
Откуда такой скептицизм и негатив по отношению к японцу? Только из-за того, что он перешёл в Мадрид? Другого объяснения лично у меня нет. Кубо отлично играет за Сосьедад, где стал одним из лидеров команды в этом сезоне, и сейчас Реал Сосьедад идёт третьим в чемпионате
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Okaka
хороший рычаг у Реала
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Budabuda
можно продать Фати
Интересно кто из них сейчас... хуже?
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Михаил Корж
Ответ Jaxongir Shodiev
Нужно больше вингеров. Как можно бооольше
Назовешь нормальных вингеров в Барсе кроме Дембеле и возможно Рафиньи? Я думаю что нет 😁.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Он и за 6 млн не нужен, разве что взять и сразу же отдать в аренду на весь срок его контракта)
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Александр Мартынов
Он так хорош стал? Из прошлых сезонов видел некоторые игры, но он вообще не впечетлил
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ẞADIM TM
Ответ Никита Мальковский
это кто!
у тебя ава неправильная, там было в пользу реала счет
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otchim kaloeda
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Сколько агрессии в простом комменте..Ты обижен на жизнь?
+15
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Yersin Beissembekov
0 теңге!!!
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