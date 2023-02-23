Хави хочет видеть Кубо в «Барсе». Отступные вингера – 60 млн евро, «Реал» и «Сосьедад» получат по 30 млн в случае их активации

«Барселоне» интересен вингер «Сосьедада» , который ранее принадлежал «Реалу».

По данным As, Хави хотел бы видеть японца в команде. По желанию главного тренера руководство «Барсы» стало изучать возможные варианты подписания 21-летнего вингера. Представители каталонцев пообщались с агентом игрока и выяснили, какова его контрактная ситуация.

Прошлым летом «Реал» продал Кубо в «Сосьедад» за 6 млн евро и сохранил право приоритетного выкупа, а также 50% экономических прав на футболиста. В контракте Такефусы с «Реал Сосьедад» прописаны отступные в размере 60 млн евро. Если кто-то их активирует, то « » и « » получат по 30 млн евро.

У «Реала» нет планов на Кубо несмотря на то, что после получения испанских паспортов Винисиусом, Родриго и Эдером Милитао у клуба достаточно мест для игроков не из Евросоюза. Если бы «Мадрид» захотел вернуть вингера, то имел бы право выплатить 50% от суммы отступных или договориться с «Сосьедадом».

В «Барселоне» более чем уверены, что Кубо станет отличным усилением и не сомневаются, что он впишется в игру команды. Он всегда нравился Хави. Еще с тех пор, как Кубо занимался в академии «Барсы», он казался игроком, способным делать разницу. Его уход в «Реал» стал ударом для «Барсы» – им было жаль терять такого игрока.

« » получила положительные отчеты по Кубо – клуб устраивают его возраст (21 год), физическая готовность, скорость, креативность и быстрота принятия решений. Его оценивают как игрока в стиле «Барсы».

Такефуса знает об интересе со стороны «Барсы», так как он постоянно общается с представителями клуба еще со времен обучения в Ла Масии.

Для осуществления трансфера есть много препятствий. Во-первых, Кубо счастлив в «Сосьедаде». Во-вторых, финансовые возможности «Барселоны» ограничены. Без продажи кого-то из важных игроков покупка Кубо практически невозможна. В-третьих, против перехода Такефусы в «Барсу» может выступить «Реал».

В этом сезоне Кубо забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 26 матчах за «Сосьедад» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.