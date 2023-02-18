« » заинтересована в возвращении хавбека сборной Японии Такефусы Кубо.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на As, футболист « » нравится главному тренеру каталонцев Хави.

Кубо занимался в академии «блауграны» с 2011 по 2015 год, а с 2019 по 2022 год принадлежал « », который сейчас владеет 50% прав на игрока и опцией первоочередного выкупа.

В текущем сезоне японец провел 19 матчей в , забив 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.