Хави нравится хавбек «Сосьедада» Кубо. Японец принадлежал «Реал Мадрид» до 2022 года

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Такефуса Кубо Футбол

«Барселона» заинтересована в возвращении хавбека сборной Японии Такефусы Кубо.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на As, футболист «Реал Сосьедад» нравится главному тренеру каталонцев Хави.

Кубо занимался в академии «блауграны» с 2011 по 2015 год, а с 2019 по 2022 год принадлежал «Реал Мадрид», который сейчас владеет 50% прав на игрока и опцией первоочередного выкупа.

В текущем сезоне японец провел 19 матчей в Ла Лиге, забив 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Турку Финляндия*
Ответ falkao2013
Вот лучше и не скажешь. Лучше бы Ойярсабль понравился Хави.
У Барсы не хватит денег на Оярсабаля
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Турку Финляндия*
Только Барселоне не надо забывать что сумма трансфера 60 миллионов евро
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Турку Финляндия*
Кубо недавно сказал что его все устраивает в Реале Сосьедад, в Реале Сосьедад есть тренер который умеет работать и раскрывать игроков это пример не только Кубо, но и Исак, Эдегор, Сорлот
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ falkao2013
Вот лучше и не скажешь. Лучше бы Ойярсабль понравился Хави.
Ну, Ойярсабаль тоже такой себе вариант(если Барса хочет возвращаться в мировые топы), но в сравнении с Кубо, конечно, это совсем другой коленкор🤓
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Большой Сэми
Помнится Кубо в Ла Масии называли очередным "новым Месси"
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Фёдор Кузнецов
И половина от суммы трансфера Кубо перейдёт Реалу
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Марк Прохоров
Боян киркич не нравится ?
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Андрей Хенто
Кубо, кстати, просто расцвел у Иманола Альгуасила, классную игру показывает, один из лидеров Сосьедада.
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falkao2013
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так мало того, что с агентом своим сбежал в стан злейшего противника(не Фигу, конечно, но всё-таки), так ещё и тихоходный и малохольный технарь. И так проблемы у Барсы постоянно на этой почве(перебегают всякие лоси просто-напросто), а тут ещё и такой бэкграунд🤭
Вот лучше и не скажешь. Лучше бы Ойярсабль понравился Хави.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Raindrop Drop Top
В Ла Масии таких как Кубо целая пачка
Так мало того, что с агентом своим сбежал в стан злейшего противника(не Фигу, конечно, но всё-таки), так ещё и тихоходный и малохольный технарь. И так проблемы у Барсы постоянно на этой почве(перебегают всякие лоси просто-напросто), а тут ещё и такой бэкграунд🤭
+8
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+6
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Kazbek Ilyassovskiy
Бывают такие случаи. быстров,бонуччи, гетце. И ничего, играют как-то.
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aleex main
да все ему нравятся и игрушек ему накупили на 200 миллионов , только результата против топов в еврокубках как не было , так и нет
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falkao2013
Лучше поискать в своих молодёжных командах таких Кубо. После его перехода в стан главного соперника Барселоны,после требований агента для продления контракта не очень хочется видеть такого в клубе.
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Матвей Воронин
Я ждал этого момента 3 года..
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Raindrop Drop Top
В Ла Масии таких как Кубо целая пачка
+34
-12
+22
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