Хави нравится хавбек «Сосьедада» Кубо. Японец принадлежал «Реал Мадрид» до 2022 года
«Барселона» заинтересована в возвращении хавбека сборной Японии Такефусы Кубо.
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на As, футболист «Реал Сосьедад» нравится главному тренеру каталонцев Хави.
Кубо занимался в академии «блауграны» с 2011 по 2015 год, а с 2019 по 2022 год принадлежал «Реал Мадрид», который сейчас владеет 50% прав на игрока и опцией первоочередного выкупа.
В текущем сезоне японец провел 19 матчей в Ла Лиге, забив 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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