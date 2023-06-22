Марцел Личка: «Зенит» объективно сильнее всех в России – играет в своей лиге, можно сказать. Но это не значит, что нужно заранее отдавать им золото»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Владимир Федотов Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в Мир РПЛ.

– Допускаете, что «Динамо» в итоге сделало выбор в пользу вас, в том числе и потому, что ваш «Оренбург» разгромил бело-голубых в последнем туре?

– Не думаю, что тот результат стал главной причиной. Если бы меня позвали в «Динамо» только за одну игру, это выглядело бы не слишком дальновидно. Считаю, за тренером нужно наблюдать в течение более длительного времени.

– В итоге вы переходите в «Динамо», которое в минувшем сезоне заняло 9-е место, из «Оренбурга», который стал 7-м.

– Не вижу тут никакого противоречия. В июле стартует новый сезон. Мы все начнем с нуля! Надо работать и показать свой максимум, чтобы в следующем сезоне «Динамо» уже оказалось выше «Оренбурга». В московской команде собраны качественные футболисты. Уверен, мы вместе можем улучшить результат последнего сезона! Думаю, что такая команда, как «Динамо», не должна находиться в середине таблицы. Надо стремиться попасть в первую пятерку. Не ниже!

– А реально ли этому «Динамо» нарушить гегемонию «Зенита»?

– Я уже как-то говорил, что «Зенит» объективно сильнее остальных – играет, можно сказать, в своей лиге. Очень мощная команда, практически без слабых мест. Жаль, что питерцы сейчас не выступают в Лиге чемпионов, где бы они соперничали с европейскими грандами.

В России противостоять «Зениту» очень тяжело... Но это не значит, что нужно заранее отдавать команде Семака золотые медали! Прежде всего, нужно отталкиваться от себя и каждый день прогрессировать. Помимо «Зенита» в России есть и другие классные команды. Придется биться, в том числе, и с ними.

– У вас перед глазами не стоит пример Владимира Федотова, который тоже работал в «Оренбурге», а потом выигрывал серебряные медали с «Сочи» и ЦСКА?

– Если мне удастся повторить его путь, его успехи, было бы супер! Владимир проделал очень качественную работу. В минувшем сезоне ЦСКА стал вторым и выиграл Кубок. Это действительно хороший пример для меня. Если у меня получится так же выступить с «Динамо», я только «за»!» – сказал новый главный тренер «Динамо».

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9 комментариев

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Дмитрий9779
Хорошего тренера Динамо подписало.
+2
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Дмитрий9779
Ответ Karel
Ничего тяжелого противостоять Зениту нет. РПЛ - ни разу не Кубок Стэнли с его плей-оффами. Что бы победить в РПЛ - не обязательно победить более сильную команду в личных встречах, в данном случае - Зенит. Достаточно выстроить игру так, что бы уверенно собирать очки у более слабых по составу команд. Т.е. собрать на 7 очков больше, чем Зенит. Этого будет достаточно, даже проиграв обе личные встречи Зениту. Вот так просто. Уверен, что Личка знает об этом. Просто озвучивать это не видит смысла, и правильно делает.
Зенит проигрывает в РПЛ за сезон пару-тройку матчей,не так просто набрать больше на 7 очков чем Зенит.
+2
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+2
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igls54
Юбилеи у всех прошли, осталось только пыль глотать за флагманом РПЛ, у которого юбилей ещё впереди
+4
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Karel
Ничего тяжелого противостоять Зениту нет.
РПЛ - ни разу не Кубок Стэнли с его плей-оффами.

Что бы победить в РПЛ - не обязательно победить более сильную команду в личных встречах, в данном случае - Зенит.

Достаточно выстроить игру так, что бы уверенно собирать очки у более слабых по составу команд. Т.е. собрать на 7 очков больше, чем Зенит. Этого будет достаточно, даже проиграв обе личные встречи Зениту.

Вот так просто.

Уверен, что Личка знает об этом. Просто озвучивать это не видит смысла, и правильно делает.
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Спартак Уокер
Марцел все по делу сказал
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Красная стрела
Ответ Karel
Ничего тяжелого противостоять Зениту нет. РПЛ - ни разу не Кубок Стэнли с его плей-оффами. Что бы победить в РПЛ - не обязательно победить более сильную команду в личных встречах, в данном случае - Зенит. Достаточно выстроить игру так, что бы уверенно собирать очки у более слабых по составу команд. Т.е. собрать на 7 очков больше, чем Зенит. Этого будет достаточно, даже проиграв обе личные встречи Зениту. Вот так просто. Уверен, что Личка знает об этом. Просто озвучивать это не видит смысла, и правильно делает.
Тут скамейка многое решает. Как Зенит может усиливать игру, а как другие 🤷🏿‍♂️
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