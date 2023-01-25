Женщинам в Иране планируют разрешить посещение футбольных матчей. Снять запрет потребовали ФИФА и АФК

Теги ФИФА Сборная Ирана по футболу Азиатская футбольная конфедерация Федерация футбола Ирана высшая лига Иран Политика девушки и спорт Футбол

В Иране женщинам могут разрешить посещать футбольные матчи.

«Учитывая стремление соблюдать права женщин, Федерация футбола Ирана разрешит присутствие женщин на стадионах в благоприятной культурной атмосфере без каких-либо ограничений, но это должно быть согласовано с другими инстанциями, помимо футбольной федерации. Об этом просили ФИФА и Азиатская конфедерация, и мы видели, что такой опыт оказался успешным, поэтому готовы рассмотреть этот вопрос.

Даем слово, что Федерация футбола сделает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение этого требования о праве женщин нашей страны находиться в непосредственной близости», – сказал заместитель главы Федерации футбола Ирана Мансур Ганбарзаде.

После Исламской революции в Иране в 1979 году женщинам запрещено посещать футбольные матчи с участием мужских команд. Конкретные сроки снятия запрета не уточняются.

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18 комментариев

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Pushkin Sasha
Ответ Виктор Бутко
Это значит, что варварская страна должна состоять только в варварских организациях. Фифа , вроде, не имеет отношения к варварам. Хотите в фифа, становитесь цивилизованными.
Вот просто ответьте на вопрос - где вы видели требования ФИФА по варварству или цивилизованности? Тем более в виде условия членства?
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Pushkin Sasha
Ответ Виктор Бутко
Это значит, что варварская страна должна состоять только в варварских организациях. Фифа , вроде, не имеет отношения к варварам. Хотите в фифа, становитесь цивилизованными.
ФИФА согласно своего устава, имеет отношение ко всем без исключения. И тем более ФИФА не касается, кого ВЫ лично считаете варварами. Успокойтесь, вы реально несете лютую чушь.
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Виктор Бутко
Ответ Pushkin Sasha
Вы несете чушь, причем с таким пафосом, что даже улыбнуло) Если внутренняя политика варварская, это не значит, что её нет.
Это значит, что варварская страна должна состоять только в варварских организациях. Фифа , вроде, не имеет отношения к варварам. Хотите в фифа, становитесь цивилизованными.
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Pushkin Sasha
Ответ Виктор Бутко
Запрет женщинам ходить в публичные места это не "внутренняя политика", а варварство.
Вы несете чушь, причем с таким пафосом, что даже улыбнуло) Если внутренняя политика варварская, это не значит, что её нет.
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Виктор Бутко
Ответ Pushkin Sasha
С одной стороны, выглядит красиво-дело правое. С другой стороны, это ФИФА должна соблюдать законы государства, в котором проходят его мероприятия. А не наоборот. Внутренняя политика государства - она, во-первых, внутренняя, то есть как бы дело только и исключительно самого Ирана, во-вторых - политика, самая что ни на есть. С каких пор ФИФА стала политической организацией, вмешивающейся во внутреннюю политику государств-членов?
Запрет женщинам ходить в публичные места это не "внутренняя политика", а варварство.
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Pushkin Sasha
Ответ Dexter Dallas
О политике рассуждает человек в чьей стране перекрашивали аэропорт и перекрашивают скамейки тк они напоминают флаг одной страны. Серьёзно?. О понятии внутренней политики других государств говорит житель этой страны?
Понятие "внутренняя политика" как-то меняется от того, кем написано? Серьезно?
И вообще, кто вас назначил определять, кому можно говорить о политике, а кому нет? Если вы сами себя назначили арбитром, это всего лишь ваши проблемы, замечу только, что мне они безразличны - и незачем мне писать о них. Я говорю об откровенном вмешательстве во внутреннюю политику государства со стороны спортивной организации, которая по определению, по фундаментальным принципам своего существования, ею же провозглашенным и постоянно тиражируемым, не имеет права так делать.
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Dexter Dallas
Ответ Pushkin Sasha
С одной стороны, выглядит красиво-дело правое. С другой стороны, это ФИФА должна соблюдать законы государства, в котором проходят его мероприятия. А не наоборот. Внутренняя политика государства - она, во-первых, внутренняя, то есть как бы дело только и исключительно самого Ирана, во-вторых - политика, самая что ни на есть. С каких пор ФИФА стала политической организацией, вмешивающейся во внутреннюю политику государств-членов?
О политике рассуждает человек в чьей стране перекрашивали аэропорт и перекрашивают скамейки тк они напоминают флаг одной страны. Серьёзно?. О понятии внутренней политики других государств говорит житель этой страны?
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Dexter Dallas
Ответ Vlados 86
Такими темпами могут разрешить женщинам даже внутри автобуса ездить
Даже не цугом? До чего прогресс дошёл.
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Pushkin Sasha
С одной стороны, выглядит красиво-дело правое. С другой стороны, это ФИФА должна соблюдать законы государства, в котором проходят его мероприятия. А не наоборот. Внутренняя политика государства - она, во-первых, внутренняя, то есть как бы дело только и исключительно самого Ирана, во-вторых - политика, самая что ни на есть. С каких пор ФИФА стала политической организацией, вмешивающейся во внутреннюю политику государств-членов?
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Yuri Ten
Ответ Sevuska
Ну да , красиво расцветают 😊
Не расцветают, а разлетаются 🙃
+1
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Sevuska
Ответ ТрактоПоктер
Не гераньки, а шахидки )
Ну да , красиво расцветают 😊
+2
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Н.Ф.
Долой предрассудки! Женщина — она тоже человек!
©
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Yuri Ten
Они за шахматисткой своей устроили погоню, за то что она не захотела надеть тряпку на голову, сделают показуху для фифа и дальше будут в средневековье играть
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ТрактоПоктер
Ответ Sevuska
Нормальная страна , и гераньки у них классные 😎
Не гераньки, а шахидки )
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Dizzod
Ответ Хрюкающий иблис
Мамой поклянитесь ещё
Мамой нельзя, только папой.
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Sevuska
Нормальная страна , и гераньки у них классные 😎
+5
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Vlados 86
Такими темпами могут разрешить женщинам даже внутри автобуса ездить
+12
-2
+10
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Хрюкающий иблис
Мамой поклянитесь ещё
0
0
0
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