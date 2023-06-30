Малком должен 820 тысяч евро испанской налоговой. Игрок «Зенита» – в списке должников агентства

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Малком деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Вингер «Зенита» Малком задолжал более 800 тысяч евро испанской налоговой.

Налоговое агентство Испании опубликовало список должников, которые по состоянию на конец 2022 года задолжали более 600 тысяч евро.

Среди прочих в список попал Малком, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2019 год. Сумма его долга – 0,82 млн евро.

Также среди должников числится бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра – обвиняемый по делу о возможной коррупции при выплатах от «Барселоны». Он должен 1 117 598,96 евро.

При этом некоторые бывшие футболисты более не указаны в списке должников, например, Дани Алвес, находящийся в тюрьме по подозрению в изнасиловании, или Габриэль Милито. Неизвестно, связано ли это с выплатой долга или приостановкой дела.

Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн («СДЗД»)

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Как всегда зажимают наших граждан, ничего нового
+69
0
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Да что за лига уголовников
+46
-5
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Маслов
Russian Prison League
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ Марсель Объелся
Да что за лига уголовников
в Испании много таких))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Semen Rusin
Если это правда, то вроде не так много, 2 месяца его ЗП. выплатил и спи спокойно
Или не возвращайся в испанию и не парься вообще.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Контракт с этого момента становится бессрочным
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ CriminalJoint62
Как всегда зажимают наших граждан, ничего нового
ждём возмущения депутатов
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Ну пускай присылают своих судебных приставов, встретим!🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Малколм простой Питерский парень и ничего никому не должен!
Гы гы гы
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wlad wasew
Должен и должен, делов то.
Я бы тоже задолжал бы.
Не дают.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shokh Marufov
Ответ Metalloid
Или не возвращайся в испанию и не парься вообще.
найс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Долги отдают только трусы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Михаил1970
Долги отдают только трусы.
Я труский
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Не ножом пырнутый конечно, но тоже осадочек ))))))))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justburn
Ответ Марсель Объелся
Да что за лига уголовников
В испании-то? там же куча дел по налоговой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Газпром заплатит за него
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
С Питера выдачи нет!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
Ответ CriminalJoint62
Как всегда зажимают наших граждан, ничего нового
оголтелая русофобия!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
Ответ Марсель Объелся
Да что за лига уголовников
да там налоговая задним числом бабки забирает со звезд, у многих проф юристы, нашли лазейку в законах и платили меньше, а там узнали и решили задним числом все пересчитать, если посмотреть там все топ игроки были помешаны в этом, кр7 и месси в том числе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V_J_I_K
Видимо,в Испанию не перейдет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
voka25
Надо срочно сдать фонд в помощь бедным бразильцам.
Счёт: 222323223323233 , по-моему так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ответ Евгений Маслов
Russian Prison League
А ты хорош!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Абланов
налоговики в Испании явно не зря едят свой хлеб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ответ Барсик Юрана
Я труский
Этруский =)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Петроград
Месси точно в этом же списке фигурировал. Насчёт Роналду не помню, но удивлюсь, если нет.
И тот и другой заплатили весь долг, чтобы условно получить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий