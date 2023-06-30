Малком должен 820 тысяч евро испанской налоговой. Игрок «Зенита» – в списке должников агентства
Вингер «Зенита» Малком задолжал более 800 тысяч евро испанской налоговой.
Налоговое агентство Испании опубликовало список должников, которые по состоянию на конец 2022 года задолжали более 600 тысяч евро.
Среди прочих в список попал Малком, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2019 год. Сумма его долга – 0,82 млн евро.
Также среди должников числится бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра – обвиняемый по делу о возможной коррупции при выплатах от «Барселоны». Он должен 1 117 598,96 евро.
При этом некоторые бывшие футболисты более не указаны в списке должников, например, Дани Алвес, находящийся в тюрьме по подозрению в изнасиловании, или Габриэль Милито. Неизвестно, связано ли это с выплатой долга или приостановкой дела.
Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн («СДЗД»)
Гы гы гы
Я бы тоже задолжал бы.
Не дают.
Счёт: 222323223323233 , по-моему так.