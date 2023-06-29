Малком, Ренан и Кассьерра вернулись в расположение «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия соцсети Малком Матео Кассьерра Роберт Ренан Футбол

Малком, Роберт Ренан и Матео Кассьерра вернулись в расположение «Зенита».

В телеграм-канале «Зенита» опубликованы кадры с тренировки команды на клубной базе в Удельном парке. Кассьерра, Ренан и Малком тренировались в общей группе.

Во время тренировки игроки «Зенита» также поздравили Малкома с рождением сына, а Кассьерру – с первым голом за сборную Колумбии в товарищеском матче против сборной Ирака.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет Кубок PARI Премьер с участием «Зенита». Первый матч сине-бело-голубых в рамках турнира против «Нефтчи» пройдет в субботу, 1 июля.

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2 комментария

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Zenith forever
Красавцы!
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Злодей Спб
Я считаю, что это очередной заговор против спартака :)
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