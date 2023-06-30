«Если хотим, чтобы уровень нашего футбола сдох, можно сделать ставку только на российских игроков. Будут ли тогда люди ходить на матчи?» Орещук об РПЛ

Роман Орещук рассказал, стоит ли клубам Мир РПЛ переплачивать легионерам.

– Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков. А будут ли тогда люди ходить на футбол?

Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает.

– Российские клубы еще способны платить иностранцам большие деньги?

– Смотря кому. Условно, если футболист зарабатывал в Португалии 15 тысяч евро [в месяц], то 30 тысяч евро наш клуб может себе позволить. Все равно я считаю, что это переплата. Каждый случай индивидуален, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».