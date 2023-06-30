«Если хотим, чтобы уровень нашего футбола сдох, можно сделать ставку только на российских игроков. Будут ли тогда люди ходить на матчи?» Орещук об РПЛ
Роман Орещук рассказал, стоит ли клубам Мир РПЛ переплачивать легионерам.
– Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков. А будут ли тогда люди ходить на футбол?
Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает.
– Российские клубы еще способны платить иностранцам большие деньги?
– Смотря кому. Условно, если футболист зарабатывал в Португалии 15 тысяч евро [в месяц], то 30 тысяч евро наш клуб может себе позволить. Все равно я считаю, что это переплата. Каждый случай индивидуален, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».
Теперь новая идея фикс - пиво. Пиво, мол, на стадионах не продают - потому и посещаемости нет. Пиво, мол, болельщики обожают.
У нас ровно наоборот, из нищих областных бюджетов деньги на голубом глазу берут, и губернаторы решают, продлить контракты с тренерами (Юран, Игнашевич и др.) или нет.
Пир во время чумы прямо..
Если не будет РПЛ, никто не будет вкладывать деньги в детско - юношеский спорт. Нет смысла.