«Если хотим, чтобы уровень нашего футбола сдох, можно сделать ставку только на российских игроков. Будут ли тогда люди ходить на матчи?» Орещук об РПЛ

Теги премьер-лига Россия Роман Орещук лимит на легионеров деньги Футбол

Роман Орещук рассказал, стоит ли клубам Мир РПЛ переплачивать легионерам.

– Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – наших качественных российских футболистов нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков. А будут ли тогда люди ходить на футбол?

Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает.

– Российские клубы еще способны платить иностранцам большие деньги?

– Смотря кому. Условно, если футболист зарабатывал в Португалии 15 тысяч евро [в месяц], то 30 тысяч евро наш клуб может себе позволить. Все равно я считаю, что это переплата. Каждый случай индивидуален, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».

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17 комментариев

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Hitgoe Himgob
Поэтому ввели фан уйди, чтобы точно ходили
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Juve per sempre
Думаю те, кому все еще интересен рос футбол, ходят на него из патриотических чувств и будут только рады российский молодежи в составе. А те, кому нужны легионеры забили на рос футбол как только еврокубки отвалились. Но сокращение бюджетов клубов из-за ставки на россиян не интересно менеджменту, и они придумывают вот такие странные аргументы в защиту своей позиции
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Дядя ТУРА
а на олимпиаду кто поедет??
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Айнур Билалов
в условиях санкций и бана от еврокубков, какой смысл приглашать иностранцев и переплачивать? все равно ноунеймы приезжают в основном, у нас выручка от матчей составляет бюджет команды чтоли, зачем за них переплачивать. чтобы наш футбол самоочистился, срежте ЗП до уровня пару сотен тысяч рублей, остальное оставьте на премии. и не будет паспортистов дармоедов и распильных схем, и легионеры наемники свалят. вот тогда и будут грызть поле и развиваться
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Собиратель хаоса
Вопрос не в том, что клубы переплачивают. Вопрос в том, что они это делают за гос.счет. Пусть учатся зарабатывать сами и тратят тогда на что хотят. Но есть ощущение, что тогда они переплачивать резко перестанут.
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Дима Рогач
Ответ Karel
Да, потому. Что бы женщины с детьми ходили. Не прокатило почему-то .. Странно. Теперь новая идея фикс - пиво. Пиво, мол, на стадионах не продают - потому и посещаемости нет. Пиво, мол, болельщики обожают.
Я жду водку и казино,тогда точно пойду.
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Ботя
Ну а если хотим чтобы умер Спортс, то можно ещё чаще постить про российский футбол.
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Дима Рогач
Ну просто будете доплачивать за поход на футбол, в чем проблема ,главное же картинка, что все хорошо.
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samarskij-kuzmich
В Высшей лиге Чемпионата СССР играли только граждане СССР, но чемпионат по уровню был ничем не ниже РПЛ, а может быть и выше. Главная проблема нашего футбола - кумовщина. Если её убрать, то многое наладится. И не только в футболе.
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Karel
Ответ Hitgoe Himgob
Поэтому ввели фан уйди, чтобы точно ходили
Да, потому. Что бы женщины с детьми ходили. Не прокатило почему-то .. Странно.
Теперь новая идея фикс - пиво. Пиво, мол, на стадионах не продают - потому и посещаемости нет. Пиво, мол, болельщики обожают.
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Самозанятый
Ответ Дима Рогач
Я жду водку и казино,тогда точно пойду.
Бордель и детскую комнату)
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Karel
Ответ Собиратель хаоса
Вопрос не в том, что клубы переплачивают. Вопрос в том, что они это делают за гос.счет. Пусть учатся зарабатывать сами и тратят тогда на что хотят. Но есть ощущение, что тогда они переплачивать резко перестанут.
Верно. В других странах проф.клубы, как и положено, доход в казну города приносят.

У нас ровно наоборот, из нищих областных бюджетов деньги на голубом глазу берут, и губернаторы решают, продлить контракты с тренерами (Юран, Игнашевич и др.) или нет.
Пир во время чумы прямо..
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Дима Рогач
Ответ Иван Егурнов
Сколько можно постить этот популизм? Галицкий давно всë объяснил. Убираете госфинансирование - исчезает футбол в стране совсем. И не только футбол, многие другие виды спорта на балансе тоже. Не надо сравнивать с другими странами. У нас большинству населения глубоко плевать на футбол! Люди не будут покупать дорогие билеты, атрибутику и так далее. Да у нас даже 300р людям жалко, чтобы Матч Премьер купить! Хотя на телефон больше тратят. И олигархов, которым футбол интересен, тоже в стране по пальцам руки посчитать можно. Остальным яхты интереснее. Поэтому надо реально мыслить, а не виртуальными картинами мира
Если они никому не интересны, то пусть исчезают
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Иван Егурнов
Ответ Дима Рогач
Если они никому не интересны, то пусть исчезают
тоже популизм. РПЛ это верхушка торта. А куда девать тысячи ребят, которые занимаются в академиях? Отказать им в шансе на успех и выкинуть на улицу?
Если не будет РПЛ, никто не будет вкладывать деньги в детско - юношеский спорт. Нет смысла.
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