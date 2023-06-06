Канчельскис назвал конкурентов «Зенита»: «ЦСКА и «Спартак», но заманить высококлассных футболистов в РПЛ сегодня сложно»
Андрей Канчельскис высказался о конкурентах «Зенита» в Мир РПЛ.
– «Ростов» приятно удивил по сезону, команда боролась за самые высокие места, но в моем понимании эта команда не достигнет лучшего результата. Клуб мог занять второе место, но нестабильная игра помешала этому.
– Что сделать ЦСКА, чтобы в следующем сезоне быть выше «Зенита»?
– Я не президент футбольного клуба ЦСКА, я не знаю, что происходит внутри в команде. Для начала надо обыграть «Зенит» в чемпионате (смеется), пока это сделать очень сложно.
Давайте называть вещи своими именами. Пока у «Зенита» просто сильнее состав, это правда. Чтобы быть выше «Зенита», надо иметь более классный и сильный состав.
Кроме ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» может только «Спартак», но сегодня сложно заманить высококлассных футболистов в Россию, – сказал экс-игрок сборной России.
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