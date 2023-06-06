Канчельскис назвал конкурентов «Зенита»: «ЦСКА и «Спартак», но заманить высококлассных футболистов в РПЛ сегодня сложно»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис высказался о конкурентах «Зенита» в Мир РПЛ.

– «Ростов» приятно удивил по сезону, команда боролась за самые высокие места, но в моем понимании эта команда не достигнет лучшего результата. Клуб мог занять второе место, но нестабильная игра помешала этому.

– Что сделать ЦСКА, чтобы в следующем сезоне быть выше «Зенита»?

– Я не президент футбольного клуба ЦСКА, я не знаю, что происходит внутри в команде. Для начала надо обыграть «Зенит» в чемпионате (смеется), пока это сделать очень сложно.

Давайте называть вещи своими именами. Пока у «Зенита» просто сильнее состав, это правда. Чтобы быть выше «Зенита», надо иметь более классный и сильный состав.

Кроме ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» может только «Спартак», но сегодня сложно заманить высококлассных футболистов в Россию, – сказал экс-игрок сборной России.

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10 комментариев

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Мосгорсуд
Следующий чемпионат, ни чем не будет отличаться от этого, и интрига будет только кто займёт второе место, и кто вылетит
+4
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Demedieu
Канчельскис видимо не смотрел весеннюю часть чемпионата, где конкурентный футбол показывали Локомотив и Краснодар, которые по составу сильнее того же ЦСКА. Как будто на автомате называет ЦСКА и Спартак основными соперниками Зенита
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angry horse
Локомотив нельзя списывать со счетов ☝️
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Павел Ермаков
Заманить можно только зениту.Остальным запрещено.Вы разве не поняли это?Вот и привозят всяких Дуарте и карраскалей.
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Павел Ермаков
Ответ angry horse
Локомотив нельзя списывать со счетов ☝️
Локомотив в новом сезоне ничего не покажет .
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Павел Ермаков
Ответ Александр Баскаков
Да Ростов больше конкурент чем эти вместе взятые)) Московия только по нытью может составлять конкуренции ))
Молчал бы .Уж кому об этом говорить,только не вам.
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Павел Ермаков
Ответ kasdgq76wztv
Без евро кубков ,развития не будет,а заманить сюда можно только большими деньгами,которые скоро закончатся даже у Газпрома,но пока у них соперников нет и ещё пару лет не будет,да есть симпатичные команды и Локомотив и Краснодар и ЦСКА,но на сколько их хватит?
Напиши какое было развитие с еврокубками?Вы все ,как попугаи,ей богу.Кто развился с еврокубками,а?)))
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