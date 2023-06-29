Арендовать Феррана с правом выкупа за 25 млн евро хочет «Астон Вилла». «Барселона» предпочтет продать его сразу и дороже

Интерес к Феррану Торресу проявляет «Астон Вилла».

Как сообщает Mundo Deportivo, английская команда раздумывает над тем, чтобы обратиться к «Барселоне» насчет аренды вингера с правом выкупа за 25 млн евро.

«Блауграну» такой вариант не очень привлекает, она предпочла бы сразу продать футболиста, причем за большую сумму. Сам игрок тоже не хочет покидать нынешний клуб.

За 33 игры в в сезоне-2022/23 забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.