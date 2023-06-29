Арендовать Феррана с правом выкупа за 25 млн евро хочет «Астон Вилла». «Барселона» предпочтет продать его сразу и дороже

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ферран Торрес Футбол

Интерес к Феррану Торресу проявляет «Астон Вилла».

Как сообщает Mundo Deportivo, английская команда раздумывает над тем, чтобы обратиться к «Барселоне» насчет аренды вингера с правом выкупа за 25 млн евро.

«Блауграну» такой вариант не очень привлекает, она предпочла бы сразу продать футболиста, причем за большую сумму. Сам игрок тоже не хочет покидать нынешний клуб.

За 33 игры в Ла Лиге в сезоне-2022/23 Торрес забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Никита Мальковский
если барса продаст его за 25м то она будет всё ещë должна МС
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Александр Колосов
Даже если Барселона поменяет его просто на футбольный мяч, это будет успех, так как не нужно будет платить зарплату.
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Бухгалтер2021
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сбитый летчмк
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Eziiko
Покупали за 55,продадут явно дешевле,да и особой пользы не принёс.Его лучший матч это наверное с Реалом:)
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almatbarsa
Вингеры в Барсе есть, нужно продавать хотя бы за 35 и еще бонусами 10
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прощай Роналду
Семак куда эффективнее был)))
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Amalfitano
У Эмери Ферран станет звездой АПЛ. Вот увидите. А Вилла станет сенсацией следующего сезона. Они еще и Пау Торреса подписали.
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Ира Гага
продать всего целиком сразу с запаской и аптечкой. и забыть поскорее. ах да, и Гарсию в подарок. ппц. это ж надо быть такими оленями
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DolJun
вилла там пау торреса купила
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Владимир Синельщиков
Ответ rigobersong
У Мудрика сколько?:)
кто есть мудрик?🤔
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Destro7451
Ответ Владимир Синельщиков
блииин.... 4 гола...😭😭😭
ну в лч ещё 3+1
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Владимир Синельщиков
Ответ Destro7451
ну в лч ещё 3+1
все равно мало, блин... 😔
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songbilong
Ответ Eziiko
Покупали за 55,продадут явно дешевле,да и особой пользы не принёс.Его лучший матч это наверное с Реалом:)
тоже вспомнил, тогда подумал, лидер на долгие годы, а так "пшик" и исчез ))
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