Где смотреть Зенит – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, OLIMPBET Суперкубок России 15 июля
В субботу, 15 июля, сыграют Зенит и ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперкубка России.
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- Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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