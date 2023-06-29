Хавбек «Гладбаха» Коне на костылях покинул стадион – он повредил колено в матче Евро U-21. «Ливерпуль» интересовался французом

Теги Боруссия Менхенгладбах Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия сборная Франции U-21 сборная Швейцарии U-21 травмы Евро U-21 2023 Куадио Коне Здоровье Футбол

Хавбек «Боруссии Менхенгладбах» Куадио Коне получил травму на молодежном Евро-2023.

Коне был заменен на 19-й минуте матча группового этапа между сборными Франции и Швейцарии. Француз получил удар в правое колено и не смог продолжить игру, поскольку не мог опираться на ногу. По информации L’Equipe, Коне покидал стадион на костылях.

В четверг игрок пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень серьезности повреждения.

Ранее появилась информация, что Куадио Коне интересен «Ливерпулю».

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4 комментария

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Lord Baium
Это как раз-таки наш клиент. Окс ушел, Кейта ушел, а лечиться кто будет?
Тьяго с Матипом еще по году и уйдут. У нас так не принято, чтобы лазарет пустовал.
+7
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Чёрный тюльпан
Ну теперь Ливерпуль резко потеряет интерес к нему с учётом того, что они не только за Коне следят, но и за Кефреном Тюрамом, Лавиа, Нунешом и др.
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Okaka
Ответ QWertY
Никогда не пойму зачем игроку такого уровня играть на молодежных недотурнирах
де Хеа 2 или 3 таких Евро сыграл, будучи запасным в нац сборной
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