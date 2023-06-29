Хавбек «Гладбаха» Коне на костылях покинул стадион – он повредил колено в матче Евро U-21. «Ливерпуль» интересовался французом
Хавбек «Боруссии Менхенгладбах» Куадио Коне получил травму на молодежном Евро-2023.
Коне был заменен на 19-й минуте матча группового этапа между сборными Франции и Швейцарии. Француз получил удар в правое колено и не смог продолжить игру, поскольку не мог опираться на ногу. По информации L’Equipe, Коне покидал стадион на костылях.
В четверг игрок пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень серьезности повреждения.
Ранее появилась информация, что Куадио Коне интересен «Ливерпулю».
Тьяго с Матипом еще по году и уйдут. У нас так не принято, чтобы лазарет пустовал.