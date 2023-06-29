«Спартак» объявил о назначении экс-аналитика «Лидса» Карбахо
«Спартак» назначил испанца Андера Карбахо главным аналитиком команды.
Как сообщает телеграм-канал «Спартака», Карбахо был представлен команде во время тренировки в четверг, 29 июня.
«Начали второй тренировочный день с приветственного коридора для тех, кто вернулся из аренды и дублеров, а также главного аналитика команды Андера Карбахо. И Руслана Литвинова», – сообщил «Спартак» в своем телеграм-канале.
Ранее Карбахо занимал должность аналитика в «Лидсе», отвечая за анализ игры своей команды.
Это рыжий десятое место занял, что к прошлому сезону апеллировать?
Ну да, не бездарь или физрук, а "тренер." Слил всé что только можно. Успели на третье место заскочить. Благо кони помогли.
Состав "рыжего" остался примерно таким же, как тот, что в прошлом году занял 10 место, плюс-минус пара человек. Потому сравнивать с прошлым сезоном вполне адекватно.