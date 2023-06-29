«Спартак» объявил о назначении экс-аналитика «Лидса» Карбахо

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лидс тактика Футбол

«Спартак» назначил испанца Андера Карбахо главным аналитиком команды.

Как сообщает телеграм-канал «Спартака», Карбахо был представлен команде во время тренировки в четверг, 29 июня.

«Начали второй тренировочный день с приветственного коридора для тех, кто вернулся из аренды и дублеров, а также главного аналитика команды Андера Карбахо. И Руслана Литвинова», – сообщил «Спартак» в своем телеграм-канале.

Ранее Карбахо занимал должность аналитика в «Лидсе», отвечая за анализ игры своей команды.

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21 комментарий

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bedLaM
надеюсь будет полезен
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прибавление в тренерский штаб, значит продолжаем работу с испанцами, осталось только привезти игроков на усиление...
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Dmitry Orlov
Ответ Ветер
Я так понимаю, никаких выводов с прошедшего сезона, не было сделано, и теперь, рыжий бездарь, своих знакомых подтягивает. Потом этим гастролéрам, скопом, придéтся неустойку за досрочный разрыв трудового договора выплачивать. Похоже Федуна, потом, тéплыми словами будут вспоминать.
Спартак был на 10 месте, теперь на 3. Но всё равно тренер "рыжий бездарь". Классика жанра.
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Клирик
Было бы что анализировать.))
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Павел Колесников
Игроков уже давайте. Тренировочный процесс начался, а новичков все еще нет
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Ветер
Ответ Dmitry Orlov
Считать статистику после 5 из 30 туров - это просто верх аналитической мысли. А что не сразу после первого? Занимали первое место после первого тура, по итогам сезона заняли третье - всё, тренер бездарь, гнать поганой метлой - чего бы и нет?
Чего тогда с прошлым сезоном сравнивать? Надо с каким нибудь чемпионским сравнить.
Это рыжий десятое место занял, что к прошлому сезону апеллировать?
Ну да, не бездарь или физрук, а "тренер." Слил всé что только можно. Успели на третье место заскочить. Благо кони помогли.
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Ильдар Фарукшин
Надеюсь поможет Рыжиму
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Никита Самарин
Интересное пополнение, всё-таки чел в АПЛ поработал. Вообщем удачи!
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Bashibuzuck
"Лидс" же вылетел, они че, в Лучшую лигу мира собрались?😳😁
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Владимир Молявин
Добро пожаловать!!! Удачи!!!
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Павел Ермаков
Ответ Клирик
Было бы что анализировать.))
уж у нас всегда найдется что))
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Ветер
Ответ Dmitry Orlov
Спартак был на 10 месте, теперь на 3. Но всё равно тренер "рыжий бездарь". Классика жанра.
После пятого тура был первым, закончил на третьем. Будни "рыжего бездаря".
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Dmitry Orlov
Ответ Ветер
После пятого тура был первым, закончил на третьем. Будни "рыжего бездаря".
Считать статистику после 5 из 30 туров - это просто верх аналитической мысли. А что не сразу после первого? Занимали первое место после первого тура, по итогам сезона заняли третье - всё, тренер бездарь, гнать поганой метлой - чего бы и нет?
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Dmitry Orlov
Ответ Ветер
Чего тогда с прошлым сезоном сравнивать? Надо с каким нибудь чемпионским сравнить. Это рыжий десятое место занял, что к прошлому сезону апеллировать? Ну да, не бездарь или физрук, а "тренер." Слил всé что только можно. Успели на третье место заскочить. Благо кони помогли.
С чемпионским? А кто в составе Спартака остался с чемпионского сезона? Или нынешний состав - примерно как Тихонов, Титов и Ко, такой же набор классных игроков?
Состав "рыжего" остался примерно таким же, как тот, что в прошлом году занял 10 место, плюс-минус пара человек. Потому сравнивать с прошлым сезоном вполне адекватно.
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Ветер
Ответ Dmitry Orlov
С чемпионским? А кто в составе Спартака остался с чемпионского сезона? Или нынешний состав - примерно как Тихонов, Титов и Ко, такой же набор классных игроков? Состав "рыжего" остался примерно таким же, как тот, что в прошлом году занял 10 место, плюс-минус пара человек. Потому сравнивать с прошлым сезоном вполне адекватно.
С этим составом, Ваноли, команду уровня Акрона, в кубке вынес "без вопросов". Не напомнить, кому рыжий в аналогичной ситуации слил?
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