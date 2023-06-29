«Спартак» объявил о назначении экс-аналитика «Лидса» Карбахо

«Спартак» назначил испанца Андера Карбахо главным аналитиком команды.

Как сообщает телеграм-канал « », Карбахо был представлен команде во время тренировки в четверг, 29 июня.

«Начали второй тренировочный день с приветственного коридора для тех, кто вернулся из аренды и дублеров, а также главного аналитика команды Андера Карбахо. И Руслана Литвинова», – сообщил «Спартак» в своем телеграм-канале.

Ранее Карбахо занимал должность аналитика в « », отвечая за анализ игры своей команды.