«Дзюба как Роналду – хочет быть лучше всех, завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром». Дуймович о форварде «Локо»

Томислав Дуймович считает, что Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ.

« сможет стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне. Почему нет? Он полон мотивации, поэтому способен забить больше всех.

Видно, что Дзюба хочет быть лучше всех, хочет завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром в . Он как Роналду. Сейчас предсезонные сборы команд – если Артем хорошо подготовится, то его невозможно будет остановить, даже в его 34 года. Для Дзюбы возраст не помеха», – сказал экс-хавбек « » и «Динамо».