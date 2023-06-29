«Дзюба как Роналду – хочет быть лучше всех, завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром». Дуймович о форварде «Локо»
Томислав Дуймович считает, что Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ.
«Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне. Почему нет? Он полон мотивации, поэтому способен забить больше всех.
Видно, что Дзюба хочет быть лучше всех, хочет завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром в РПЛ. Он как Роналду. Сейчас предсезонные сборы команд – если Артем хорошо подготовится, то его невозможно будет остановить, даже в его 34 года. Для Дзюбы возраст не помеха», – сказал экс-хавбек «Локомотива» и «Динамо».
Гы гы гы
- А Роналду лучше всех?
- Нет. тоже хочет
Роналду - 0+0 по гол+пас в плей-офф ЧМ.
просто факты, ничего личного