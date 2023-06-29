«Дзюба как Роналду – хочет быть лучше всех, завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром». Дуймович о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Томислав Дуймович премьер-лига Россия Футбол

Томислав Дуймович считает, что Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ.

«Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне. Почему нет? Он полон мотивации, поэтому способен забить больше всех.

Видно, что Дзюба хочет быть лучше всех, хочет завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром в РПЛ. Он как Роналду. Сейчас предсезонные сборы команд – если Артем хорошо подготовится, то его невозможно будет остановить, даже в его 34 года. Для Дзюбы возраст не помеха», – сказал экс-хавбек «Локомотива» и «Динамо».

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13 комментариев

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Vatikan
С ботексом?
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Anthony Wrynn
ну да, один параллельно с футболом занимается бизнесом, благотворительностью, все хорошо на личном фронте, публичная персона с которого не стыдно взять пример, а с другой писюнодергатель, у которого мат через каждое второе слово
+4
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Borillaz
Ответ Anthony Wrynn
ну да, один параллельно с футболом занимается бизнесом, благотворительностью, все хорошо на личном фронте, публичная персона с которого не стыдно взять пример, а с другой писюнодергатель, у которого мат через каждое второе слово
А меня порвало, что следом идёт новость о том как он на шоу вышел с бананом между ног))) ну один же в один Роналду)))
+2
0
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Faust Doc
Легенда! Английский живописец писал с него свою знаменитую картину "Младенец Геракл удушающий змей посланных Герой"
Гы гы гы
+3
-2
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Павел Колесников
Оставался бы в Питере - трофеи там в последнее время
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Евгений Громов 22
Так Роналду ещё никто не обзывал)
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Михаил1970
Дзюбрагимовичем был, Дзюбиньей называли, а теперь еще и Дзюналду!
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Эндрю81
Так-так-так, что тут у нас - очередной проплаченный Артемом футбик. Ничего нового - можно расходиться.
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Я Ты
-Дзюба как Роналду-хочет быть лучше всех
- А Роналду лучше всех?
- Нет. тоже хочет
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Temp LC
Ответ Vatikan
С ботексом?
с гормоном роста)
+1
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Anthony Wrynn
Ответ Borillaz
А меня порвало, что следом идёт новость о том как он на шоу вышел с бананом между ног))) ну один же в один Роналду)))
форсить тему, которая была слита в сеть, это очень по умному )
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Экспертное мнение
Ответ Евгений Громов 22
Так Роналду ещё никто не обзывал)
Дзюба - 1+1 по гол+пас в плей-офф ЧМ.
Роналду - 0+0 по гол+пас в плей-офф ЧМ.

просто факты, ничего личного
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